در شهر زیبا واحد دیگری به متراژ ۵۸ متر یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با قیمت ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین، یک واحد ۶۰ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۰ در فلاح با قیمت ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

واحد دیگری در وردآور به متراژ ۹۷ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲ با قیمت ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. در یافت‌آباد نیز یک واحد ۵۴ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۳۸۲ با قیمت ۲ میلیار دو ۳۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

اگر خریدار مسکن با بودجه محدود هستید، بررسی فایل‌های تهرانسر شرقی، شهر زیبا و وردآورد می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای خرید باشد. این محله‌ها تعادلی بین قیمت مناسب و کیفیت واحدها ارائه می‌کنند و امکان ورود به بازار مسکن تهران را برای خریداران کوچک فراهم می‌سازند.