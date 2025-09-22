خبرگزاری کار ایران
ارزانترین محله‌های تهران برای خرید مسکن کدامند؟
کد خبر : 1689736
بازار مسکن پایتخت در شهریور ۱۴۰۴، فرصت خرید خانه با قیمت مناسب را برای خریداران کوچک فراهم کرده است. اگر به دنبال خرید مسکن ارزان و مناسب در تهران هستید خواندن این گزارش به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید.

 بازار مسکن تهران در شهریور ۱۴۰۴ همچنان با نوسانات قیمتی روبه‌رو است و بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش نشان می‌دهد که خرید خانه با بودجه محدود در برخی محله‌ها امکان‌پذیر است.

 در میان مناطق مختلف پایتخت، تهرانسر شرقی، شهر زیبا و وردآورد بیشترین گزینه‌ها را برای خرید خانه با قیمت مناسب ارائه می‌کنند.

براساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت خرید مسکن ارزان و مناسب در محلات مختلف تهران به شرح زیر است:
یک واحد ۷۲ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ در تهرانسر شرقی با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این منطقه یکی از ارزان‌ترین گزینه‌ها برای خریداران با بودجه محدود به شمار می‌رود.

در شهر زیبا واحد دیگری به متراژ ۵۸ متر یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با قیمت ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین، یک واحد ۶۰ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۰ در فلاح با قیمت ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

واحد دیگری در وردآور به متراژ ۹۷ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲ با قیمت ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. در یافت‌آباد نیز یک واحد ۵۴ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۳۸۲ با قیمت ۲ میلیار دو ۳۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

اگر خریدار مسکن با بودجه محدود هستید، بررسی فایل‌های تهرانسر شرقی، شهر زیبا و وردآورد می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای خرید باشد. این محله‌ها تعادلی بین قیمت مناسب و کیفیت واحدها ارائه می‌کنند و امکان ورود به بازار مسکن تهران را برای خریداران کوچک فراهم می‌سازند.

منبع اقتصادانلاین
