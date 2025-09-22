رفع اتهام تجاوز گروهی از دوومیدانیکاران ایران در کره جنوبی
سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره جنوبی، توضیحات کاملی را درخصوص آخرین جلسه دادگاه ارائه کرد.
ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره جنوبی، درباره جزئیات مربوط به آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: جلسه دادگاه روز سهشنبه گذشته برگزار شد و فرد شاکی نیز فراخوانده شده بود، چون در جلسات قبلی وکیلش حضور داشت، اما به درخواست وکلای ما و تایید رئیس دادگاه، عنوان شده بود که فرد شاکی خودش نیز حاضر باشد. البته قانون در کره جنوبی به این شکل است که شاکی و متهمان در جلسه دادگاه در کنار هم نمینشینند؛ یا پارتیشن در بین آنها میگذارند و یا فرد شاکی در یک اتاق کنار دادگاه با میکروفون صحبت میکند.
وی ادامه داد: روال دادگاههای کیفری کره جنوبی به این شکل است که قاضی برای آنکه یک رای کامل و جامع بدهد، به شخصیت انفرادی متهمان خیلی اهمیت میدهد تا ببیند که آیا آنها اینکاره هستند یا فقط همین یک مورد بوده است. بر این اساس یکی از راههایی که وجود دارد، این است که تلفن همراه متهمان بررسی شود. در واقع موبایل آنها در قبل از دستگیری و ظرف 6 ماه گذشته را بررسی میکنند و همه پیامها پاک شده یا نشده بررسی میشود. در این پرونده نیز همه پیامها، جوکها، سرگرمیها، موارد مورد جستجو در اینترنت و اینستاگرام و .... را بیرون آورده بودند.
اکبرلو عنوان کرد: وکلای پرونده ما یک کار خاصی انجام داده بودند که حتی پلیس آنجا انجام نداده بود؛ اینکه در فضای مجازی یک موردی علیه شاکی، مربوط به قبل از این اتفاق پیدا کرده بودند. این یک ریسک بود، یعنی اگر اوکی نمیشد، تهمت بسیار سنگینی بود که به این زن زده میشد. به هر حال قاضی هم که بیطرف و عادل بود، یکدستی زد و سوالی را از این زن پرسید که او اشتباه پاسخ داد. سپس یک فیلم را به نمایش گذاشتند، آن هم در حالی که وکلای شاکی نمیخواستند که او پاسخ بدهد، چون معتقدند بودند که آنها شاکی این پرونده هستند و نباید مورد سوال و جواب قرار بگیرند. به هر صورت فیلم را نمایش دادند که در آن، این زن صحبتی را کرده بود که با پاسخی که در دادگاه داده، تناقض داشت.
سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره جنوبی گفت: این پرونده در اختیار یک موسسه حقوقی است و مانند ایران نیست که در اختیار یکی دو وکیل قرار بگیرد. در واقع آن موسسه حقوقی مشخص میکند که چند وکیل برای این کار نیاز است. برای این پرونده نیز 16 وکیل به منظور حمایت از بچههای ما تعیین شدند که هر کدام در یک زمینه فعالیت میکردند. در این زمینه ریسک شد و این مدرک نیز از سوی قاضی مورد قبول قرار گرفت و یک اقراری از شاکی گرفته شد که مسیر پرونده تغییر کرد. وکلای شاکی اعتراض کردند که متهمان در صورتجلسه پلیس اقرار کردهاند، اما قاضی گفت که خودش باید تشخیص بدهد. با توجه به دروغی که گفته شده و پرونده نیز بر این اساس جلو رفته و ایرانیها نیز بیش از 3 ماه بازداشت بودهاند، همه پروندههای مربوط به بازجوییها در پلیس منتفی شدند. در نهایت نتیجه دادگاه این شد که دو جلسه دیگر برگزار کنند و در آن، رئیس دادگاه شخصاً از بچهها با حضور مترجم، بازجویی کند؛ انگار که به تازگی دستگیر شدهاند.
اکبرلو گفت: الان شرایط با آن روزهای اول که بچهها در شوک بودند که یک پلیس غریبه دستگیرشان کرده و اظهاراتی گفتهاند که به ضررشان بوده و قانون را هم نمیدانستند، خیلی فرق کرده است. الان کاملاً توجیه شده اند و الان راحتتر و توجیه شدهتر جواب قاضی را میدهند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه چهارم دادگاه در هفته آخر مهر ماه و جلسه پنجم و آخر نیز در اوایل آبان برگزار میشود و تا آخر آبان نیز رای صادر خواهد شد. مطمئن هستیم که دیگر آن اتهام سنگین و اولیه (تجاوز دسته جمعی به عنف) که حبس ابد داشت، از بین رفته است.
اکبرلو در پاسخ به این سوال که اتهام و شکایت زنِ شاکی منتفی است؟ اظهار داشت: بله. این حکم خرد میشود و موضوع به شکل دیگری پیگیری و بررسی میشود.
وی در پایان گفت: چهار ایرانی در آنجا هستند. نفر چهارم که موقتاً آزاد بود، مجدداً از آن شکایت کردند و در بازداشت است. حتی میخواستند از او یک شکایت دیگر و با پروندهای جداگانه در دادگاه دیگری انجام بدهند که وکلای ما اعتراض کردند و دادگاه پذیرفت که پرونده اینها با هم بوده است. الان هر چهار نفر در بخش انفرادی و جدا از هم هستند.