خبر بد برای خریداران آیفون ۱۷
خریداران در مورد ماهیت بالقوه خراشپذیری مدلهای خاص و ترکیب رنگهای آیفون ۱۷ هشدار دادند.
طبق گزارش بلومبرگ، اولین خریداران جدیدترین مدل آیفون، متوجه شدند که مدلهای آیفون ۱۷ پرو با رنگ آبی پررنگ و آیفون ایر با رنگ مشکی فضایی از قبل خراشها و ساییدگیهای بسیار قابل توجهی دارند.
این گزارش از طریق پستهای رسانههای اجتماعی که پس از عرضه این گوشی منتشر شدهاند، پشتیبانی میشود. کاربران مدلهای نمایشگر با علائم باقی مانده از استفاده با شارژر «مگ سیف» (MagSafe) را ثبت کردهاند و عکسهایی از محفظه دوربین عقب با لبههای خراشیده شده را نشان دادهاند.
در ویدیویی از یک یوتیوبر به نام «جری ریگ اوریتینگ» (JerryRigEverything)، مدلهای آیفون ۱۷ با تیغ، سکه و کلید آزمایش میشود. این ویدیو لبههای محفظه دوربین پشتی آیفون ۱۷ پرو را به دلیل اینکه لایه اکسید آلومینیوم رنگی حاصل از فرآیند آنودایز، تمایل به چسبیدن به گوشههای تیز ندارد، به شدت مستعد خراشیدگی نشان میدهد.
این یوتیوبر عمدا سطح دوربین مدل آبی آیفون ۱۷ پرو و پشت گوشی را علامتگذاری کرده است که خراشهای واضحی را نشان میدهد که به راحتی پاک میشوند.
قابل مشاهده بودن این خراشها را میتوان به تصمیم اپل برای بازگشت از شاسی تیتانیومی آیفون ۱۶ پرو به آلومینیومی نسبت داد که به دلیل حساسیت به خط و خش، مستعد لکه شدن است. با این حال، همه این خراشها ظاهری هستند و بر عملکرد این آیفونهای جدید تاثیری نخواهند گذاشت.
سایت انگجت گزارش کرد، بسیاری از خریداران آیفون ممکن است اصلا با این مشکل مواجه نشوند، زیرا اکثر صاحبان آنها از قاب استفاده میکنند.