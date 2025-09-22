قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۳۱ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
96,624,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
95,336,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
128,840,000
|
طلای دست دوم
|
95,358,740
|
آبشده کمتر از کیلو
|
418,720,000
|
مثقال طلا
|
418,520,000
|
انس طلا
|
3,714.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,036,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
964,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
540,800,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
330,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
953,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
245,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
111,440,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
45,790,000
|
حباب نیم سکه
|
78,940,000
|
حباب ربع سکه
|
96,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,070,000