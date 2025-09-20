گوگل دستیار هوش مصنوعی خود را در دسترس همگان قرار داد
گوگل با رایگان کردن دستیار هوش مصنوعی جمنای در مرورگر کروم برای همه کاربران، مجموعهای از قابلیتهای جدید از جمله تحلیل چند تب، جستجوی هوشمند تاریخچه و ابزارهای امنیتی پیشرفته را ارائه کرده است تا این مرورگر را به یک دستیار هوشمند تبدیل کند.
در رویداد I/O ۲۰۲۵، گوگل شروع به یکپارچهسازی جمنای (Gemini) با کروم کرد. در آن زمان، دسترسی به این دستیار هوش مصنوعی در مرورگر، نیازمند اشتراک AI پرو یا AI اولترا بود. این موضوع از امروز در حال تغییر است و گوگل عرضه این ابزار را در ایالات متحده و با زبان انگلیسی امکان پذیر کرده است.
گوگل از زمان معرفی آن در I/O، عملکرد جمنای در داخل کروم را بهبود داده است. این ابزار اکنون میتواند بر روی چندین تب کار کند و به آن امکان مقایسه و خلاصهسازی اطلاعات از وبسایتهای مختلف را میدهد. همزمان، جمنای به لطف یک قابلیت یادآوری (recall) جدید، میتواند به تاریخچه مرور شما دسترسی داشته باشد. گوگل پیشنهاد میکند که این قابلیت میتواند در شرایطی مفید باشد که دقیقاً به یاد نمیآورید چیزی را کجا دیدهاید. به جای جستجوی دستی در تاریخچه مرورگر، میتوانید پرامپتی مانند «آن وبلاگی که در مورد خرید بازگشت به مدرسه خواندم چه بود؟» بنویسید و جمنای به شما اطلاعات مورد نظرتان را خواهد داد.
نسخه جدید جمنای برای کروم همچنین یکپارچگی عمیقتری با دیگر سرویسهای گوگل، از جمله تقویم، یوتیوب و نقشه ارائه میدهد. به عنوان مثال، میتوانید از این دستیار بخواهید جلساتی را برای شما برنامهریزی کند. در ابتدای ماه می، گوگل شروع به استفاده از جمنای نانو (Gemini Nano) برای ارتقاء مجموعه حفاظت پیشرفته (Enhanced Protection) کروم کرد. روز پنجشنبه، این شرکت اعلام کرد که جمنای نانو به زودی برای محافظت از کاربران در برابر وبسایتهایی که از ویروسها یا هدایای جعلی برای فریب آنها استفاده میکنند، نیز به کار گرفته خواهد شد.
گوگل همچنین الگوریتمی اضافه کرده است که ترجیحات شما را برای اعطای مجوزها یاد میگیرد. زمانی که تشخیص دهد شما احتمالاً به یک وبسایت اجازه دسترسی به دوربین یا موقعیت مکانی کامپیوتر خود را نخواهید داد، آن درخواستها را به روشی ارائه میدهد که کمتر مزاحم شما شود. به طور مشابه، گوگل یک هوش مصنوعی طراحیشده برای آسانتر کردن بهروزرسانی اطلاعات کاربری در معرض خطر قرار گرفته از طریق مدیر رمز عبور داخلی کروم، اضافه خواهد کرد. با شروع از تعداد انگشتشماری از وبسایتهای پشتیبانیشده از جمله Coursera، Duolingo و Spotify شما میتوانید رمزهای عبور خود را با یک کلیک تغییر دهید.
در ماههای آینده، گوگل قصد دارد قابلیتهای عاملیتی (agentic) را به کروم بیاورد، به این معنی که جمنای قادر خواهد بود وظایفی را برای شما انجام دهد. به عنوان مثال، این شرکت تصور میکند که مردم از این ویژگی برای انجام خریدهای هفتگی مواد غذایی خود استفاده کنند. این شرکت برای اولین بار این قابلیت را با «پروژه مارینر» (Project Mariner) در اواخر سال ۲۰۲۴ پیشنمایش کرد. طی سال گذشته، چند شرکت مختلف نسخههای خود از ایجنتهای وبگردی را با نتایج ضد و نقیضی منتشر کردهاند. به عنوان مثال، مردم از عدم موفقیت «اپراتور» (Operator) شرکت OpenAI در تکمیل برخی وظایف شکایت داشتهاند.
مایک تورس، معاون محصول کروم، در یک نشست خبری گفت: «امید ما این است که تا زمانی که این قابلیت به دست کاربران برسد، بسیاری از مشکلات و خطاهای احتمالی را برطرف کرده باشیم. این یک تجربه آزمایشی است که ما به بهبود آن ادامه میدهیم. ما کاری نمیکنیم که تجربه کاربری را به خطر بیندازد.»
گوگل یک میانبر حالت هوش مصنوعی (AI Mode) را مستقیماً به نوار آدرس کروم اضافه میکند که چتبات جستجوی اختصاصی گوگل است. در I/O ۲۰۲۵، این شرکت آن را برای تمام کاربران در ایالات متحده در دسترس قرار داد که این کاربران اکنون میتوانند بدون مراجعه اولیه به گوگل به آن دسترسی داشته باشند. در آخر باید به یاد داشت که مانند هر بهروزرسانی بزرگ از سوی گوگل، ممکن است چند روز طول بکشد تا ویژگیهای جدید برای نسخه نصبشده کروم عرضه شوند.