بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، کره از جمله کره محلی به عنوان یک روغن حیوانی به طور عمده حاوی چربی‌های اشباع است و مقادیری از چربی‌های ترانس نیز در چربی لبنیات وجود دارد.

مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع و ترانس با افزایش سطح کلسترول بد خون، آترواسکلروز (ایجاد پلاک در عروق)، افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی و افزایش خطر ابتلاء به برخی سرطان‌ها و مرگ ناشی از آنها مرتبط دانسته شده است.

بر اساس راهنمای تغذیه‌ای جدید آمریکا، مصرف چربی‌های اشباع باید محدود شود و کمتر از ده درصد انرژی دریافتی را تشکیل دهد. توصیه می‌شود که برای پخت غذا روغن‌های مایع گیاهی جایگزین روغن‌های حیوانی مانند کره و روغن دنبه و روغن‌های نیمه جامد مانند روغن نباتی جامد شوند.

روغن‌های مایع به طور عمده از چربی‌های غیر اشباع تشکیل شده‌اند. چنانچه این روغن‌ها به درستی نگهداری و استفاده شوند و در حد تعادل مصرف شوند، می‌توانند برای سلامتی مفید باشند.