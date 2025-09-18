آیا متوجه تغییرات مشکوکی روی لاله گوش خود شده‌اید؟ مثلاً زخمی که خوب نمی‌شود یا ضایعه‌ای که به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شود؟ سرطان لاله گوش یکی از انواع نادر سرطان‌های پوست است، اما به دلیل قرار گرفتن این ناحیه در معرض آفتاب و بی‌توجهی به تغییرات ظاهری، ممکن است دیر تشخیص داده شود. در این مقاله بررسی می‌کنیم که سرطان لاله گوش چیست و چه علائمی دارد، چه عواملی خطر ابتلا را افزایش می‌دهند و چگونه می‌توان از آن پیشگیری یا درمان کرد.

سرطان لاله گوش چیست؟

سرطان لاله گوش معمولاً به‌عنوان نوعی سرطان پوست شناخته می‌شود که در بخش بیرونی گوش (لاله گوش) ایجاد می‌شود. این سرطان می‌تواند ناشی از رشد غیرطبیعی سلول‌های پوست، به‌ویژه در اثر آسیب مزمن ناشی از اشعه فرابنفش (UV) خورشید باشد. شایع‌ترین نوع آن، کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) است، اما کارسینوم سلول پایه‌ای (BCC) یا حتی ملانوما نیز می‌توانند در این ناحیه ظاهر شوند.

شناسایی به موقع سرطان اهمیت زیادی دارد، چرا که اگر در مراحل اولیه درمان شود، احتمال موفقیت درمان بسیار بالا خواهد بود.

علائم سرطان لاله گوش

علائم این نوع سرطان بسته به نوع و شدت بیماری ممکن است متفاوت باشد، اما به‌طور کلی نشانه‌های زیر می‌توانند هشداردهنده باشند:

ضایعه یا زخم پوستی که بهبود پیدا نمی‌کند: ممکن است زخمی روی لاله گوش ظاهر شود که در عرض چند هفته خوب نشود یا حتی بدتر شود.

توده یا برآمدگی سفت: این توده ممکن است به‌تدریج رشد کند و ظاهری متمایز از بافت اطراف داشته باشد.

تغییر رنگ پوست یا ایجاد لکه‌های جدید: به‌ویژه اگر لکه‌ها تیره‌رنگ، نامتقارن یا با حاشیه‌های نامنظم باشند.

پوسته‌ریزی، خونریزی یا ترشح از ضایعه: این موارد نشان‌دهنده فعالیت غیرطبیعی سلول‌ها در آن ناحیه است.

درد یا حساسیت در ناحیه لاله گوش: به‌ویژه اگر با تغییرات ظاهری همراه باشد.

نکته مهم این است که بسیاری از این علائم ممکن است شبیه بیماری‌های خوش‌خیم پوستی باشند، اما پافشاری آن‌ها نیاز به بررسی تخصصی دارد.

دلایل و عوامل خطر ابتلا به سرطان لاله گوش

چندین عامل می‌توانند احتمال بروز این سرطان را افزایش دهند:

قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید: مهم‌ترین عامل خطر، به‌ویژه بدون استفاده از ضدآفتاب یا پوشش مناسب

سابقه آفتاب‌سوختگی شدید: به‌خصوص در دوران کودکی یا نوجوانی

سن بالا: بیشتر موارد در افراد بالای ۶۰ سال دیده می‌شود

پوست روشن و حساس به آفتاب

سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان پوست

تماس مداوم با مواد شیمیایی سرطان‌زا مانند قیر یا آرسنیک

روش‌های تشخیص و درمان

در صورت مشاهده علائم مشکوک، پزشک ابتدا با معاینه فیزیکی و گرفتن شرح‌حال، احتمال سرطان را بررسی می‌کند. سپس ممکن است نمونه‌برداری (بیوپسی) انجام شود تا نوع دقیق سلول‌های سرطانی مشخص شود.

روش‌های درمانی بسته به نوع، اندازه و محل دقیق سرطان متفاوت‌اند:

جراحی برداشتن ضایعه: رایج‌ترین روش درمان که در آن توده سرطانی و حاشیه‌ای از بافت سالم اطراف آن برداشته می‌شود

جراحی میکروسکوپیروشMohs: برای تومورهای پیچیده یا نواحی حساس مانند گوش بسیار مؤثر است

پرتودرمانی: در صورت عدم امکان جراحی یا برای اطمینان از نابودی سلول‌های باقیمانده پرتودرمانی انجام می‌شود

داروهای موضعی یا سیستمیک: در موارد خاص مانند سرطان‌های سطحی یا ملانوما

نکات مراقبتی و پیشگیری روزانه

با رعایت چند توصیه ساده می‌توان احتمال بروز سرطان لاله گوش را کاهش داد:

استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب با SPF بالا روی گوش‌ها

پوشیدن کلاه لبه‌دار در هوای آفتابی

پرهیز از برنزه کردن با نور مصنوعی یا آفتاب‌سوختگی

بررسی منظم پوست گوش در آینه یا توسط دیگران

مراجعه دوره‌ای به متخصص پوست در صورت داشتن سابقه آفتاب‌سوختگی یا سرطان پوست

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

در صورت مشاهده هرگونه زخم، ضایعه، توده یا لکه مشکوک روی لاله گوش که در عرض دو تا سه هفته بهبود پیدا نمی‌کند، باید فوراً به پزشک مراجعه کرد. همچنین اگر ضایعه با درد، خونریزی، پوسته‌ریزی یا ترشح همراه باشد یا در حال بزرگ شدن باشد، نباید نادیده گرفته شود.

تشخیص زودهنگام می‌تواند جان فرد را نجات دهد، زیرا بسیاری از این سرطان‌ها در مراحل اولیه کاملاً قابل درمان هستند.

گوش‌تان را دست‌کم نگیرید

لاله گوش بخشی از بدن است که اغلب در معرض آفتاب قرار دارد، اما معمولاً توجه کمتری به آن می‌شود. شناخت علائم سرطان لاله گوش و اقدام به‌موقع برای بررسی و درمان آن می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند. اگر متوجه تغییرات غیرعادی روی گوش خود شده‌اید، بهتر است هرچه زودتر با پزشک مشورت کنید.

