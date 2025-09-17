مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه

این رقم را باید در کنار اعداد مربوط به همسایگان جنوبی قرار داد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه‌ حدود ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت با ارقامی به‌مراتب بالاتر از ایران.

شاید عبرت‌آموزترین مقایسه، بررسی مسیر ایران و ترکیه باشد. این دو کشور با جمعیت و ساختار اقتصادی نسبتاً مشابه، در دهه‌ ۱۹۷۰ در سطح رفاهی نزدیکی قرار داشتند و ایران حتی اندکی جلوتر بود. اما از دهه‌ ۱۹۸۰، مسیرها از هم جدا شد.

درآمد سرانه‌ ترکیه با وجود بحران‌های مقطعی، روندی صعودی و پایدار را طی کرده و امروز به ۴۳/۹۳۲ دلار رسیده است؛ یعنی بیش از دوبرابر سطح درآمدی ایران.

منبع اقتصادنیوز

انتهای پیام/