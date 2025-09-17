واکسن آنفلوآنزا هر سال متناسب با سویه‌های جدید ویروس ساخته می‌شود. پس از تزریق، سیستم ایمنی بدن شروع به ساخت آنتی‌بادی می‌کند. حدود دو هفته طول می‌کشد تا این دفاع طبیعی شکل بگیرد و بدن در برابر ویروس مقاوم شود.

چه کسانی باید واکسن بزنند؟

بر اساس توصیه "مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها" (CDC)، همه افراد بالای ۶ ماه باید واکسن دریافت کنند. حتی اگر واکسن به طور کامل مانع بیماری نشود، همچنان بهترین روش برای پیشگیری و کاهش شدت آن است.

گروه‌های پرخطر

برخی افراد بیش از دیگران در معرض ابتلا و عوارض خطرناک آنفلوآنزا هستند، از جمله:

زنان باردار و تا دو هفته پس از زایمان

کودکان خردسال (۶ ماه تا ۵ سال)

افراد بالای ۶۵ سال

بیماران مبتلا به آسم، بیماری قلبی، دیابت، بیماری‌های ریوی یا کلیوی

افراد دارای اضافه‌وزن شدید (BMI بالای ۴۰)

ساکنان خانه سالمندان و مراقبان آن‌ها

عوارض احتمالی واکسن

واکسن آنفلوآنزا عموماً بی‌خطر است. عوارض خفیفی مانند قرمزی در محل تزریق یا تب خفیف ممکن است ایجاد شود، اما در مقایسه با خطر ابتلا به آنفلوآنزا بسیار ناچیز است.

نتیجه‌گیری

واکسن آنفلوآنزا تنها چند دقیقه زمان می‌برد، اما می‌تواند شما و اطرافیانتان را از هفته‌ها بیماری و عوارض جدی محافظت کند. با توجه به شرایط امسال، تزریق این واکسن یک انتخاب هوشمندانه و مسئولانه است.

