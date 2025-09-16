دسترسی به مواد مخدر در تهران چقدر طول میکشد؟
درمانگر اعتیاد و مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که تهیه مواد مخدر در تهران چقدر طول میکشد گفت: «برای یک آدم حرفهای کمتر از ۱۰ دقیقه زمان میبرد اما برای من و شمای شهروند عادی شاید یک ساعت هم طول بکشد.»
محمد حسین شیخ، درمانگر اعتیاد و مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که تهیه مواد مخدر در تهران چقدر طول میکشد گفت: «این سوال جواب کلی ندارد و برای یک آدم حرفهای کمتر از ۱۰ دقیقه زمان میبرد اما برای من و شمای شهروند عادی شاید یک ساعت هم طول بکشد؛ یعنی این نیست که بگوییم هر جای تهران، هر کسی بتواند دسترسی داشته باشد؛ در واقع سوابق فرد خریدار موادمخدر خیلی مهم است که به کجا برود و با چه کسی ارتباط بگیرد و اما اگر سابقه خرید و تهیه موادمخدر را داشته باشد در کمتر از ۱۰ دقیقه در هر جای تهران میتواند موادمخدر را تهیه کند.»
همچنین سرهنگ مجید مهری، رئیس اسبق پایگاه هفتم پلیس مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سوال گفت: «آلودگی محلات با یکدیگر خیلی فرق میکند؛ یعنی یک سری از محلات به دلیل شرایطی که دارند برای مصرفکنندگان موادمخدر به نشانگاه تبدیل شدهاند؛ یعنی اگر در آن محل حضور داشته باشند و از قبل فروشندهای را بشناسند، خیلی سریعتر میتوانند به موادمخدر دسترسی پیدا کنند. مساله این است که برخی از افراد که میخواهند جایی را برای توزیع موادمخدر داشته باشند، یک سری از محلات را به دلیل شرایطی که دارند مثل محلاتی که قیمت املاک در آنها مقداری ارزانتر است، یا بافت شلوغتری دارد و از نظر بافت جغرافیایی در مناطق جنوبیتر واقع شده، انتخاب میکنند و در این نقاط راحتتر میتوانند مکان مورد نظرشان را برای توزیع و فروش موادمخدر پیدا کنند.»