خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دسترسی به مواد مخدر در تهران چقدر طول می‌کشد؟

دسترسی به مواد مخدر در تهران چقدر طول می‌کشد؟
کد خبر : 1686901
لینک کوتاه کپی شد.

درمانگر اعتیاد و مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که تهیه مواد مخدر در تهران چقدر طول می‌کشد گفت: «برای یک آدم حرفه‌ای کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می‌برد اما برای من و شمای شهروند عادی شاید یک ساعت هم طول بکشد.»

محمد حسین شیخ، درمانگر اعتیاد و مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که تهیه مواد مخدر در تهران چقدر طول می‌کشد گفت: «این سوال جواب کلی ندارد و برای یک آدم حرفه‌ای کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می‌برد اما برای من و شمای شهروند عادی شاید یک ساعت هم طول بکشد؛ یعنی این نیست که بگوییم هر جای تهران، هر کسی بتواند دسترسی داشته باشد؛ در واقع سوابق فرد خریدار موادمخدر خیلی مهم است که به کجا برود و با چه کسی ارتباط بگیرد و اما اگر سابقه خرید و تهیه موادمخدر را داشته باشد در کمتر از ۱۰ دقیقه در هر جای تهران می‌تواند موادمخدر را تهیه کند.»

همچنین سرهنگ مجید مهری، رئیس اسبق پایگاه هفتم پلیس مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سوال گفت: «آلودگی محلات با یکدیگر خیلی فرق می‌کند؛ یعنی یک سری از محلات به دلیل شرایطی که دارند برای مصرف‌کنندگان موادمخدر به نشان‌گاه تبدیل شده‌اند؛ یعنی اگر در آن محل حضور داشته باشند و از قبل فروشنده‌ای را بشناسند، خیلی سریع‌تر می‌توانند به موادمخدر دسترسی پیدا کنند. مساله این است که برخی از افراد که می‌خواهند جایی را برای توزیع موادمخدر داشته باشند، یک سری از محلات را به دلیل شرایطی که دارند مثل محلاتی که قیمت املاک در آن‌ها مقداری ارزان‌تر است، یا بافت شلوغ‌تری دارد و از نظر بافت جغرافیایی در مناطق جنوبی‌تر واقع شده، انتخاب می‌کنند و در این نقاط راحت‌تر می‌توانند مکان مورد نظرشان را برای توزیع و فروش موادمخدر پیدا کنند.»

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی