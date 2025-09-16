همچنین سرهنگ مجید مهری، رئیس اسبق پایگاه هفتم پلیس مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سوال گفت: «آلودگی محلات با یکدیگر خیلی فرق می‌کند؛ یعنی یک سری از محلات به دلیل شرایطی که دارند برای مصرف‌کنندگان موادمخدر به نشان‌گاه تبدیل شده‌اند؛ یعنی اگر در آن محل حضور داشته باشند و از قبل فروشنده‌ای را بشناسند، خیلی سریع‌تر می‌توانند به موادمخدر دسترسی پیدا کنند. مساله این است که برخی از افراد که می‌خواهند جایی را برای توزیع موادمخدر داشته باشند، یک سری از محلات را به دلیل شرایطی که دارند مثل محلاتی که قیمت املاک در آن‌ها مقداری ارزان‌تر است، یا بافت شلوغ‌تری دارد و از نظر بافت جغرافیایی در مناطق جنوبی‌تر واقع شده، انتخاب می‌کنند و در این نقاط راحت‌تر می‌توانند مکان مورد نظرشان را برای توزیع و فروش موادمخدر پیدا کنند.»