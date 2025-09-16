خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
کد خبر : 1686628
لینک کوتاه کپی شد.

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۲۷ شهریور که روز درگذشت استاد شهریار می باشد را روز شعر و ادب فارسی نامیده اند.

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

سه شنبه – ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۲۵

الخمیس – ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۱۸

Thursday – 2025 September 18

 

سید محمدحسین بهجت تبریزی که نام هنری ایشان شهریار می باشد شاعر آذری زبان ایرانی می باشد که شعرهایشان به زبان فارسی و ترکی سروده شده است.

شهریار کودکی اش را در بستان آباد تبریز سپری نموده و برای ادامه تحصیل خود اول راهی تبریز و سپس به تهران عزیمت فرمود.

ایشان در سال ۱۳۶۷ و در هشتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی