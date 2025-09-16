تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۲۷ شهریور که روز درگذشت استاد شهریار می باشد را روز شعر و ادب فارسی نامیده اند.
تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۶/۲۷
سه شنبه – ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۳/۲۵
الخمیس – ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۹-۱۸
Thursday – 2025 September 18
سید محمدحسین بهجت تبریزی که نام هنری ایشان شهریار می باشد شاعر آذری زبان ایرانی می باشد که شعرهایشان به زبان فارسی و ترکی سروده شده است.
شهریار کودکی اش را در بستان آباد تبریز سپری نموده و برای ادامه تحصیل خود اول راهی تبریز و سپس به تهران عزیمت فرمود.
ایشان در سال ۱۳۶۷ و در هشتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت.