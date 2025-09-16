تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

سه شنبه – ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۲۵

الخمیس – ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۱۸

Thursday – 2025 September 18

سید محمدحسین بهجت تبریزی که نام هنری ایشان شهریار می باشد شاعر آذری زبان ایرانی می باشد که شعرهایشان به زبان فارسی و ترکی سروده شده است.

شهریار کودکی اش را در بستان آباد تبریز سپری نموده و برای ادامه تحصیل خود اول راهی تبریز و سپس به تهران عزیمت فرمود.

ایشان در سال ۱۳۶۷ و در هشتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت.

انتهای پیام/