معجزهای خوشمزه برای حافظه، دیابت و سرطان
بادام زمینی خوراکیای مغذی و پرخاصیت است که با وجود فواید فراوان برای مغز، قلب و سیستم ایمنی، در برخی افراد ممکن است حساسیتزا یا سنگساز باشد.
بادام زمینی طبیعتی متعادل دارد، چاقکننده، مقوی و بسیار مغذی است. این ماده غذایی حاوی پروتئین و املاح معدنی فراوانی است که به تقویت قوای مغزی و حافظه کمک میکند. بادام زمینی سرشار از ترکیبی به نام کولین است که در ساخت یک واسطه شیمیایی مؤثر در حافظه نقش دارد. مصرف مواد غذایی حاوی کولین میتواند تا حدی کمبود استیلکولین ناشی از سالمندی را جبران و با کاهش حافظه مقابله کند.
بخش عمدهای از چربیهای بادام زمینی را اسیدهای چرب غیراشباع اولئیک و لینولئیک تشکیل میدهند و این ماده غذایی مقادیر قابل توجهی ویتامین E فراهم میکند. بادام زمینی همچنین منبع خوبی از عنصر روی است که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد. این مغز خوراکی باعث افزایش کلسترول خوب خون میشود، شیر مادران را زیاد میکند، به هضم غذا کمک مینماید، درد معده را کاهش میدهد، نرمکننده سینه است و سرفههای خشک را برطرف میکند.
وجود ویتامینهای گروه B در بادام زمینی موجب تقویت عضلات، کاهش خستگی شدید، رفع گیجی، بیحوصلگی، ترس و دلهره میشود. زنان باردار که به این ویتامینها نیاز بیشتری دارند، با مصرف بادام زمینی میتوانند از فواید آن بهرهمند شوند. بر اساس برخی تحقیقات، مصرف ده عدد بادام زمینی در هفته میتواند از بروز سرطان روده پیشگیری کند. فیتواسترول موجود در بادام زمینی و کره بادام زمینی قادر است رشد سلولهای سرطانی بهویژه در سرطان پستان، روده بزرگ و پروستات را کند کرده و حتی از بروز برخی از این سرطانها جلوگیری کند.
همچنین مشخص شده که مصرف منظم بادام زمینی میتواند از بروز دیابت جلوگیری نماید، زیرا این ماده غذایی دارای فیبر و منیزیم فراوانی است که خاصیت ضد دیابتی دارند. بادام زمینی همچنین خطر ابتلا به سنگ صفرا را کاهش میدهد که دلیل آن وجود فیبرهای غذایی، فیتواسترول و منیزیم موجود در آن است. با این حال، بادام زمینی جزو مواد غذایی آلرژیزا به شمار میآید و حساسیت به آن میتواند شدید بوده و منجر به شوک آنافیلاکسی شود.
همچنین به افرادی که کلیه سنگساز دارند توصیه میشود از مصرف زیاد بادام زمینی پرهیز کنند، چرا که ترکیبات موجود در آن میتوانند احتمال بروز سنگسازی را افزایش دهند.