مدیران خودرو
هزینه تعویض باتری آیفون ۱۷ چقدر است؟
اپل هزینه‌های تعمیرات خارج از گارانتی سری آیفون ۱۷ شامل آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس را اعلام کرد. این گوشی‌ها که این هفته معرفی شدند، نوزدهم سپتامبر (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) عرضه می‌شوند و پیش‌فروش آن‌ها آغاز شده است.

تعویض باتری آیفون ۱۷، ۹۹ دلار و برای مدل‌های پرو و پرو مکس، ۱۱۹ دلار هزینه دارد. شکستن صفحه‌نمایش آیفون ۱۷ و پرو ۳۲۹ دلار و قاب پشتی ۱۵۹ دلار برای تمام مدل‌ها هزینه می‌تراشد. هزینه تعویض دوربین عقب نیز برای آیفون ۱۷ معادل ۱۶۹ دلار و برای مدل‌های پرو ۲۴۹ دلار است. آسیب‌های دیگر تا ۷۹۹ دلار هزینه در بر دارد. این قیمت‌ها بدون پوشش AppleCare اعمال می‌شود.

منبع زومیت
