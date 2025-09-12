ایلان ماسک دوباره ثروتمندترین فرد دنیا شد

جهش ناگهانی ثروت لری الیسون، به دنبال رشد بیش از ۴۰ درصدی سهام اوراکل رخ داد. شرکت پایگاه‌داده اوراکل چشم‌انداز بسیار مثبتی از رشد فعالیت‌های خود در حوزه زیرساخت‌های ابری (Cloud) و هوش مصنوعی (AI) نشان داده است.

اوراکل اعلام کرد که انتظار دارد درآمد بخش ابری آن در سال جاری میلادی با ۷۷ درصد رشد به حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد و این رشد در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. این افزایش تقاضا به‌ویژه از سوی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی باعث شد سهام اوراکل به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

ماسک به صدر برگشت

با وجود این رشد، قیمت سهام اوراکل در پایان روز بخشی از سود خود را از دست داد و همین باعث شد ایلان ماسک دوباره به صدر فهرست ثروتمندترین افراد جهان برگردد. ماسک تقریباً یک سال است که این عنوان را در اختیار دارد، اما در هفته‌های اخیر به دلیل افت ارزش سهام تسلا جایگاه او به چالش کشیده شده است.

سهام تسلا در سال جاری کاهش یافته است. این افت ناشی از دو عامل کلیدی بوده است.

نگرانی سرمایه‌گذاران درباره سیاست‌های دولت ترامپ در زمینه عقب‌نشینی از حمایت‌های دولتی از خودروهای برقی.

واکنش منفی مصرف‌کنندگان به مواضع و فعالیت‌های سیاسی ایلان ماسک.

این عوامل سبب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران با تردید بیشتری به آینده تسلا نگاه کنند. با وجود این چالش‌ها، ماسک همچنان چشم‌انداز مالی فوق‌العاده‌ای پیش‌رو دارد. هیئت مدیره تسلا بسته پاداشی به ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار به او پیشنهاد کرده که در صورت دستیابی به فهرستی از اهداف بلندپروازانه طی یک دهه آینده به او تعلق خواهد گرفت.

لری الیسون، از نرم‌افزار تا سیاست و رسانه

لری الیسون، در سال ۱۹۷۷ اوراکل را بنیان‌گذاری کرد. او در دهه ۱۹۹۰ به شهرت جهانی رسید و علاوه بر موفقیت‌های تجاری، سبک زندگی پرزرق‌وبرقش نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. الیسون تا سال ۲۰۱۴ مدیرعامل اوراکل بود و اکنون رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد فناوری این شرکت است.

الیسون در سال‌های اخیر خود را به یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ تبدیل کرده است. وقتی ترامپ در ژانویه بار دیگر وارد کاخ سفید شد، الیسون با سروصدای فراوان در کنار سم آلتمن (مدیرعامل OpenAI) و ماسایوشی سان (رئیس سافت‌بانک) پروژه‌ای به نام Stargate را برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در آمریکا آغاز کردند.

الیسون همچنین در عرصه رسانه نیز فعال است. او بخش عمده تأمین مالی ۸ میلیارد دلاری پسرش، دیوید الیسون، برای خرید شرکت پارامونت (Paramount) را بر عهده داشت. این معامله ماه گذشته با شرکت اسکای‌دنس (Skydance) نهایی شد.

از سوی دیگر، اوراکل به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی خرید تیک‌تاک (TikTok) مطرح شده است. اپلیکیشنی که در آمریکا با خطر ممنوعیت مواجه است مگر اینکه مالکیت خود را از شرکت چینی بایت‌دنس جدا کند.

ماجرای سبقت موقت لری الیسون از ایلان ماسک نشان می‌دهد که جایگاه ثروتمندترین فرد جهان می‌تواند به سرعت دستخوش تغییر شود. در حالی که سهام فناوری و بازار هوش مصنوعی در حال صعود است، آینده ثروتمندان بزرگ دنیا بیش از هر زمان دیگری به نوسانات بازار وابسته است.

منبع خبر آنلاین

