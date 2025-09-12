از کفاشی در ایتالیا تا بازگشت به پرده سینما

دنیل دی ـ لوئیس برای نخستین بار درباره تصمیمش به پایان دادن بازنشستگی هشت‌ساله از بازیگری و حضور در فیلم جدیدی به نام «شقایق دریایی» که توسط پسرش رونان کارگردانی شده، صحبت کرد. دی لوئیس، برنده سه جایزه اسکار («پای چپ من»، «خون به پا خواهد شد»، «لینکلن»)، فیلمنامه «شقایق دریایی» را بر اساس ایده‌ای مشترک با رونان نوشته است.

دی-لوئیس در ژوئن ۲۰۱۷ بازنشستگی خود را از بازیگری پس از ساخت «رشته خیال» به کارگردانی پل توماس اندرسون اعلام کرده بود. در آن زمان، سخنگوی او گفت: «دنیل دی-لوئیس دیگر به‌عنوان بازیگر فعالیت نخواهد کرد. او از همه همکاران و مخاطبانش در طول این سال‌ها بسیار سپاسگزار است. این تصمیمی خصوصی است و او یا نمایندگانش دیگر توضیحی در این‌باره نخواهند داد.»

این نخستین بار نبود که دی ـ‌لوئیس از دنیای بازیگری کناره‌گیری می‌کرد. او در سال ۱۹۹۷ پس از ایفای نقش در «مشت‌زن» ساخته جیم شریدان، وقفه‌ای طولانی در حرفه‌اش ایجاد کرد و به کفاشی در ایتالیا پرداخت. او در سال ۲۰۰۲ با بازی در نقش «بیل قصاب» در فیلم «دار و دسته نیویورکی» مارتین اسکورسیزی بازگشت.

دی ـ لوئیس در گفت‌وگو با مجله رولینگ‌استون و پیش از اولین نمایش جهانی «شقایق دریایی» در جشنواره فیلم نیویورک، گفت که دلیل بازگشتش به بازیگری این بوده: «یک اندوه باقی‌مانده داشتم چون می‌دانستم رونان قصد دارد فیلم بسازد و من داشتم از آن فاصله می‌گرفتم. فکر کردم چه خوب می‌شد اگر بتوانیم کاری با هم انجام دهیم و شاید آن را در قالبی جمع‌وجور نگه داریم تا نیازی به همه تشریفات یک تولید بزرگ نباشد.»

در «شقایق دریایی»، دی ـ لوئیس نقش مردی گوشه‌گیر را بازی می‌کند که در جنگل‌های شمال انگلستان زندگی می‌کند. زندگی‌اش زمانی زیرورو می‌شود که برادرش (شان بین) سر می‌رسد و او را مجبور به مواجهه با گذشته مرموزش می‌کند. ساموئل باتمْلی، سافیا اوکلی-گرین و سامانتا مورتون نیز در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

دی-لوئیس اعتراف کرد که هنگام تصمیم‌گیری برای بازی در «شقایق دریایی» یا تنها نوشتن آن، «نگرانی‌هایی درباره بازگشت به دنیای عمومی» داشته است، اما رونان پسرش «به‌وضوح روشن کرد که اگر من این نقش را بازی نکنم، او هم فیلم را نخواهد ساخت.»

او درباره اضطرابش گفت: «این فقط یک ترس سطح پایین بود، یک اضطراب برای دوباره وارد شدن به کسب‌وکار فیلمسازی. کار را همیشه دوست داشتم. هیچ‌وقت، هیچ‌وقت از خودِ کار بیزار نشدم. اما جنبه‌هایی از سبک زندگی همراه با آن بود که هرگز با آن کنار نیامدم ــ از همان روزی که شروع کردم تا امروز. آن روند همیشه در پایان مرا از درون خالی می‌کرد. البته به‌خوبی با آن آشنا بودم، می‌دانستم بخشی از فرایند است و نهایتاً دوباره انرژی بازمی‌گردد. اما فقط در آخرین تجربه‌ام («رشته خیال») بود که به‌شدت احساس کردم شاید دیگر بازآفرینی‌ای در کار نباشد. فکر کردم بهتر است کاملاً دوری کنم، چون چیز تازه‌ای برای ارائه ندارم.»

دی ـ لوئیس ادامه داد: «اما حالا که به گذشته نگاه می‌کنم ــ بهتر بود دهانم را می‌بستم! حرف‌هایم شبیه یاوه‌های پرطمطراق به نظر می‌رسند. هیچ‌وقت واقعاً قصد بازنشستگی نداشتم. فقط آن نوع خاص از کار را کنار گذاشتم تا کار دیگری انجام بدهم. می‌دانید... ظاهراً دوبار به بازنشستگی متهم شده‌ام. هرگز قصد نداشتم از چیزی بازنشسته شوم! فقط می‌خواستم مدتی روی کار دیگری تمرکز کنم. … هرچه پیرتر می‌شوم، مدت بیشتری طول می‌کشد تا دوباره به همان جایی برسم که آتش درونم روشن می‌شود. اما با «رو» (رونان)، آن آتش فوراً شعله‌ور شد. از ابتدا تا انتها، صرفاً لذت محض بود که آن زمان را با او گذراندم.»

فیلم «شقایق دریایی» از سوم اکتبر (۱۲ مهر) به‌طور محدود اکران می‌شود و از دهم اکتبر (۱۹ مهر) به‌صورت گسترده در سراسر آمریکا توسط شرکت فوکوس فیچرز به نمایش درمی‌آید.

منبع خبر آنلاین

