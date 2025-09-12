اپل با آیفون ایر رسماً باریک‌ترین گوشی خود را رونمایی کرد. این گوشی فقط ۵٫۶ میلی‌متر ضخامت دارد و یکی از باریک‌ترین دستگاه‌های حال حاضر بازار به‌شمار می‌رود. اپل علاوه‌بر طراحی فوق‌العاده باریک، روی ویژگی‌هایی مثل نمایشگر فوق‌العاده روشن، تراشه‌ی قدرتمند A19 Pro و دوربین سلفی جدید ۱۸ مگاپیکسلی نیز مانور می‌دهد، اما نقطه‌ی اصلی فروش این دستگاه، همان ضخامت کم آن است.

از سوی دیگر، سامسونگ در ابتدای امسال با گلکسی S25 اج وارد میدان شد؛ مدلی که خودش را به‌عنوان پرچمدار باریک معرفی کرد. حالا پرسش اصلی کاربران این است که کدام گوشی باریک‌تر است؟ آیفون ایر با ضخامت ۵٫۶ میلی‌متر باریک‌تر از S25 اج با ضخامت ۵٫۸ میلی‌متر است.

سم‌موبایل می‌نویسد، وقتی صحبت از دوربین به میان می‌آید، سامسونگ دست بالاتر را دارد. گلکسی S25 اج از دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد که امکان زوم اپتیکال ۲ برابری از طریق برش روی سنسور را فراهم می‌کند و در بزرگ‌نمایی دیجیتال ۳ تا ۵ برابری نیز نتایج چشمگیری ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این، دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی هم در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ قابلیتی که آیفون ایر از آن بی‌بهره است. درحالی که اپل فقط روی زوم اپتیکال ۲ برابری تمرکز دارد، سامسونگ تنوع بیشتری در عکاسی به کاربران ارائه می‌دهد.

در نهایت، ورود آیفون ایر برای کاربران خبر خوبی است. چه در اکوسیستم اپل باشید و چه از طرفداران سامسونگ، حالا می‌توانید پرچمداری باریک و درعین‌حال کاملی در اختیار داشته باشید. رقابت اپل با سامسونگ در این بخش می‌تواند نسل بعدی گلکسی S اج را حتی بهتر و بی‌نقص‌تر کند.

منبع زومیت

