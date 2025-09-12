خبرگزاری کار ایران
قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول

قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت لپ تاپ اچ پی HP

مدل

مدل پردازنده 

حافظه رم 

ظرفیت حافظه داخلی 

مدل پردازنده گرافیکی 

حافظه گرافیکی 

اندازه صفحه نمایش 

قیمت (تومان)

HP 15 FD0336NIA i3 1315U 16 1SSD INT FHD

Intel i3 1315U

16GB

1TB

Intel Shared

اشتراکی

15.6 inch

34,895,000 

HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 1SSD 2 MX570A FHD

Intel i7 1355U

16GB

1TB SSD

GeForce MX570A

2GB

15.6 inch

57,040,000 

HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 512SSD 2 MX570A FHD

Intel i7 1355U

16GB

512GB SSD

GeForce MX570A

2GB

15.6 inch

54,400,000 

HP Dragonfly Pro One Ryzen 7 7736U 16 512SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 7 7736U

16GB

512GB SSD

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

66,495,000 

HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 16 1SSD 8 4060 WQXGA Touch

Intel i7 13700H

16GB

1TB SSD

GeForce RTX 4060

8GB

16 inch

97,995,000 

HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 32 1SSD 8 4060 WQXGA Touch

Intel i7 13700H

32GB

1TB SSD

GeForce RTX 4060

8GB

16 inch

102,795,000 

HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 32 2SSD 8 4060 WQXGA Touch

Intel i7 13700H

32GB

2TB

GeForce RTX 4060

8GB

16 inch

107,795,000 

HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 1SSD INT FHD Touch

Core 5 120U

8GB

1TB

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

50,750,000 

HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 2SSD INT FHD Touch

Core 5 120U

8GB

2TB

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

56,125,000 

HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 512SSD INT FHD Touch

Core 5 120U

8GB

512GB SSD

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

47,997,000 

HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 1SSD INT FHD Touch

Intel Core 7 150U

16GB

1TB SSD

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

66,080,000 

HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 2SSD INT FHD Touch

Intel Core 7 150U

16GB

2TB

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

72,990,000 

HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 512SSD INT FHD Touch

Intel Core 7 150U

16GB

512GB SSD

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

60,945,000 

HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 5 8640HS

16GB

1TB

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

71,702,000 

HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 2SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 5 8640HS

16GB

2TB

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

71,702,000 

HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 5 8640HS

16GB

512GB SSD

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

64,531,000 

HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 7 8840HS

16GB

1TB SSD

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

85,390,000 

HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 2SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 7 8840HS

16GB

2TB

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

89,990,000 

HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch

Ryzen 7 8840HS

16GB

512GB SSD

AMD Shared

اشتراکی

14 inch

83,690,000 

HP Envy x360 16 AC0023DX Ultra 7 155U 16 1SSD INT WUXGA Touch

Intel Core Ultra 7 155U

16GB

1TB

Intel Shared

اشتراکی

16 inch

75,595,000 

HP Envy x360 16 AC0023DX Ultra 7 155U 16 2SSD INT WUXGA Touch

Intel Core Ultra 7 155U

16GB

2TB

Intel Shared

اشتراکی

16 inch

82,395,000 

HP OmniBook Ultra Flip 14t FH000 Ultra 7 256V 16 1SSD INT OLED Touch

Intel Core Ultra 7 256V

16GB

1TB

Intel Shared

اشتراکی

14 inch

128,890,000 

HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 16 1SSD 4 3050 FHD

Intel i5 12450H

16GB

1TB SSD

GeForce RTX 3050

4GB

15.6 inch

58,491,000 

HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 16 512SSD 4 3050 FHD

Intel i5 12450H

16GB

512GB SSD

GeForce RTX 3050

4GB

15.6 inch

54,910,000 

HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 32 1SSD 4 3050 FHD

Intel i5 12450H

32GB

1TB SSD

GeForce RTX 3050

4GB

15.6 inch

62,295,000 

HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 32 512SSD 4 3050 FHD

Intel i5 12450H

32GB

512GB SSD

GeForce RTX 3050

4GB

15.6 inch

57,795,000 

HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 8 512SSD 4 3050 FHD

Intel i5 12450H

8GB

512GB SSD

GeForce RTX 3050

4GB

15.6 inch

53,790,000 

HP Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16 1SSD 6 4050 FHD

Intel i5 13420H

16GB

1TB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

66,380,000 

HP Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16 512SSD 6 4050 FHD

Intel i5 13420H

16GB

512GB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

62,988,000 

HP Victus 15 FA1108NIA i5 13420H 16 1SSD 4 2050 FHD

Intel i5 13420H

16GB

1TB SSD

GeForce RTX 2050

4GB

15.6 inch

62,690,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 1TB SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

16GB

1TB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

54,895,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 512SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

16GB

512GB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

50,895,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24 1TB SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

24GB

1TB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

56,595,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24 512SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

24GB

512GB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

53,095,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 2SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

32GB

2TB

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

62,590,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 512SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

32GB

512GB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

56,982,000 

HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8 512SSD 4 RX6550M FHD

Ryzen 5 7535HS

8GB

512GB SSD

Radeon RX 6550M

4GB

15.6 inch

49,730,000 

HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 1SSD 6 4050 FHD

Ryzen 5 8645HS

16GB

1TB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

68,210,000 

HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 512SSD 6 4050 FHD

Ryzen 5 8645HS

16GB

512GB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

65,770,000 

HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 1SSD 6 4050 FHD

Ryzen 5 8645HS

32GB

1TB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

75,195,000 

HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 512SSD 6 4050 FHD

Ryzen 5 8645HS

32GB

512GB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

76,990,000 

HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 8 512SSD 6 4050 FHD

Ryzen 5 8645HS

8GB

512GB SSD

GeForce RTX 4050

6GB

15.6 inch

64,450,000 

HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 1SSD 8 4070 FHD

Ryzen 7 8845HS

16GB

1TB

GeForce RTX 4070

8GB

16.1 inch

93,490,000 

HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 512SSD 8 4070 FHD

Ryzen 7 8845HS

16GB

512GB SSD

GeForce RTX 4070

8GB

16.1 inch

89,491,000 

HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 1SSD 8 4070 FHD

Ryzen 7 8845HS

32GB

1TB

GeForce RTX 4070

8GB

16.1 inch

101,690,000 

HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 512SSD 8 4070 FHD

Ryzen 7 8845HS

32GB

512GB SSD

GeForce RTX 4070

8GB

16.1 inch

93,994,000
