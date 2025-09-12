قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت لپ تاپ اچ پی HP
|
مدل
|
مدل پردازنده
|
حافظه رم
|
ظرفیت حافظه داخلی
|
مدل پردازنده گرافیکی
|
حافظه گرافیکی
|
اندازه صفحه نمایش
|
قیمت (تومان)
|
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 16 1SSD INT FHD
|
Intel i3 1315U
|
16GB
|
1TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
15.6 inch
|
34,895,000
|
HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 1SSD 2 MX570A FHD
|
Intel i7 1355U
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce MX570A
|
2GB
|
15.6 inch
|
57,040,000
|
HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 512SSD 2 MX570A FHD
|
Intel i7 1355U
|
16GB
|
512GB SSD
|
GeForce MX570A
|
2GB
|
15.6 inch
|
54,400,000
|
HP Dragonfly Pro One Ryzen 7 7736U 16 512SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 7 7736U
|
16GB
|
512GB SSD
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
66,495,000
|
HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 16 1SSD 8 4060 WQXGA Touch
|
Intel i7 13700H
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 4060
|
8GB
|
16 inch
|
97,995,000
|
HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 32 1SSD 8 4060 WQXGA Touch
|
Intel i7 13700H
|
32GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 4060
|
8GB
|
16 inch
|
102,795,000
|
HP Envy 16 H1053DX i7 13700H 32 2SSD 8 4060 WQXGA Touch
|
Intel i7 13700H
|
32GB
|
2TB
|
GeForce RTX 4060
|
8GB
|
16 inch
|
107,795,000
|
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 1SSD INT FHD Touch
|
Core 5 120U
|
8GB
|
1TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
50,750,000
|
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 2SSD INT FHD Touch
|
Core 5 120U
|
8GB
|
2TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
56,125,000
|
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 512SSD INT FHD Touch
|
Core 5 120U
|
8GB
|
512GB SSD
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
47,997,000
|
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 1SSD INT FHD Touch
|
Intel Core 7 150U
|
16GB
|
1TB SSD
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
66,080,000
|
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 2SSD INT FHD Touch
|
Intel Core 7 150U
|
16GB
|
2TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
72,990,000
|
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 512SSD INT FHD Touch
|
Intel Core 7 150U
|
16GB
|
512GB SSD
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
60,945,000
|
HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 5 8640HS
|
16GB
|
1TB
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
71,702,000
|
HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 2SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 5 8640HS
|
16GB
|
2TB
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
71,702,000
|
HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 5 8640HS
|
16GB
|
512GB SSD
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
64,531,000
|
HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 7 8840HS
|
16GB
|
1TB SSD
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
85,390,000
|
HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 2SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 7 8840HS
|
16GB
|
2TB
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
89,990,000
|
HP Envy X360 14 FA0023DX R7 8840HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch
|
Ryzen 7 8840HS
|
16GB
|
512GB SSD
|
AMD Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
83,690,000
|
HP Envy x360 16 AC0023DX Ultra 7 155U 16 1SSD INT WUXGA Touch
|
Intel Core Ultra 7 155U
|
16GB
|
1TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
16 inch
|
75,595,000
|
HP Envy x360 16 AC0023DX Ultra 7 155U 16 2SSD INT WUXGA Touch
|
Intel Core Ultra 7 155U
|
16GB
|
2TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
16 inch
|
82,395,000
|
HP OmniBook Ultra Flip 14t FH000 Ultra 7 256V 16 1SSD INT OLED Touch
|
Intel Core Ultra 7 256V
|
16GB
|
1TB
|
Intel Shared
|
اشتراکی
|
14 inch
|
128,890,000
|
HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 16 1SSD 4 3050 FHD
|
Intel i5 12450H
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 3050
|
4GB
|
15.6 inch
|
58,491,000
|
HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 16 512SSD 4 3050 FHD
|
Intel i5 12450H
|
16GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 3050
|
4GB
|
15.6 inch
|
54,910,000
|
HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 32 1SSD 4 3050 FHD
|
Intel i5 12450H
|
32GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 3050
|
4GB
|
15.6 inch
|
62,295,000
|
HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 32 512SSD 4 3050 FHD
|
Intel i5 12450H
|
32GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 3050
|
4GB
|
15.6 inch
|
57,795,000
|
HP Victus 15 FA0033DX i5 12450H 8 512SSD 4 3050 FHD
|
Intel i5 12450H
|
8GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 3050
|
4GB
|
15.6 inch
|
53,790,000
|
HP Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16 1SSD 6 4050 FHD
|
Intel i5 13420H
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
66,380,000
|
HP Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16 512SSD 6 4050 FHD
|
Intel i5 13420H
|
16GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
62,988,000
|
HP Victus 15 FA1108NIA i5 13420H 16 1SSD 4 2050 FHD
|
Intel i5 13420H
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 2050
|
4GB
|
15.6 inch
|
62,690,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 1TB SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
16GB
|
1TB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
54,895,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 512SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
16GB
|
512GB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
50,895,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24 1TB SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
24GB
|
1TB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
56,595,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24 512SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
24GB
|
512GB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
53,095,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 2SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
32GB
|
2TB
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
62,590,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 512SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
32GB
|
512GB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
56,982,000
|
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8 512SSD 4 RX6550M FHD
|
Ryzen 5 7535HS
|
8GB
|
512GB SSD
|
Radeon RX 6550M
|
4GB
|
15.6 inch
|
49,730,000
|
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 1SSD 6 4050 FHD
|
Ryzen 5 8645HS
|
16GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
68,210,000
|
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 512SSD 6 4050 FHD
|
Ryzen 5 8645HS
|
16GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
65,770,000
|
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 1SSD 6 4050 FHD
|
Ryzen 5 8645HS
|
32GB
|
1TB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
75,195,000
|
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 512SSD 6 4050 FHD
|
Ryzen 5 8645HS
|
32GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
76,990,000
|
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 8 512SSD 6 4050 FHD
|
Ryzen 5 8645HS
|
8GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4050
|
6GB
|
15.6 inch
|
64,450,000
|
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 1SSD 8 4070 FHD
|
Ryzen 7 8845HS
|
16GB
|
1TB
|
GeForce RTX 4070
|
8GB
|
16.1 inch
|
93,490,000
|
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 512SSD 8 4070 FHD
|
Ryzen 7 8845HS
|
16GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4070
|
8GB
|
16.1 inch
|
89,491,000
|
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 1SSD 8 4070 FHD
|
Ryzen 7 8845HS
|
32GB
|
1TB
|
GeForce RTX 4070
|
8GB
|
16.1 inch
|
101,690,000
|
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 512SSD 8 4070 FHD
|
Ryzen 7 8845HS
|
32GB
|
512GB SSD
|
GeForce RTX 4070
|
8GB
|
16.1 inch
|
93,994,000