قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۰ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
86,337,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
85,197,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
115,130,000
|
طلای دست دوم
|
85,197,390
|
آبشده کمتر از کیلو
|
374,150,000
|
مثقال طلا
|
374,010,000
|
انس طلا
|
3,630.68
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
926,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
876,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
484,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
284,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
863,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
230,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,530,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
14,530,000
|
حباب نیم سکه
|
57,370,000
|
حباب ربع سکه
|
69,660,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,570,000