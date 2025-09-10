در ساعات اولیه بامداد امروز چهارشنبه (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که چندین پهپاد روسی از «گران ۲» (نسخه روسی شاهد۱۳۶) که از غرب اوکراین به سمت مرزهای غربی پرواز می‌کردند، وارد آسمان لهستان شده‌اند.

این پهپادها عمدتاً به سمت شهرهای شرقی لهستان مانند زاموشچ و رزژوف – که مراکز کلیدی لجستیکی برای کمک‌های نظامی غربی به اوکراین محسوب می‌شوند – هدایت شده بودند. بر اساس گزارش‌های اولیه، حداقل سه پهپاد وارد این منطقه شدند، هرچند برخی منابع غیررسمی از ورود حداقل ۱۲ پهپاد سخن گفته‌اند که این رقم هنوز تأیید رسمی نشده است.

طبق گزارش منابع غربی، ارتش لهستان بلافاصله واکنش نشان داد و جنگنده‌های F-۱۶ خود را به همراه هواپیماهای F-۳۵ هلندی و F-۱۶ رومانیایی به پرواز درآورد. سیستم‌های دفاع هوایی زمینی و رادارهای این کشور به حالت آماده‌باش کامل درآمدند و یک هواپیمای AWACS مدل SAAB ۳۴۰ برای نظارت بر حریم هوایی مستقر شد. فرماندهی عملیاتی ارتش لهستان اعلام کرد که تمام پروتکل‌های امنیتی فعال شده و فرودگاه‌های اصلی این کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی ورشو، مودلین، رزژوف و لوبلین به طور موقت بسته شدند تا امنیت دولتی تضمین شود. دلیل رسمی این تعطیلی‌ها، «فعالیت نظامی برنامه‌ریزی‌نشده» عنوان شده است.

گزارش‌های اولیه حاکی از ساقط شدن حداقل سه پهپاد روسی بر فراز شرق لهستان، نزدیک رزژوف و زاموشچ است. اما ارتش لهستان و ناتو هنوز بیانیه رسمی در مورد تعداد دقیق ساقط‌شده‌ها منتشر نکرده‌اند.

رویترز نوشت که «رزژوف» به عنوان یکی از مراکز حیاتی برای انتقال کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، اهمیت استراتژیک بالایی دارد و این رویداد می‌تواند نشانه‌ای از تلاش روسیه برای اختلال در این مسیرها باشد.

همزمان، لهستان مرز خود با بلاروس را از روز پنج‌شنبه (۱۱ سپتامبر) به دلیل مانورهای نظامی مشترک روسیه و بلاروس موسوم به «زاپاد» – که به عنوان «بسیار تهاجمی» توصیف شده –خواهد بست. رئیس‌جمهور لهستان مدعی شده است که ولادیمیر پوتین ممکن است حملات خود را به کشورهای دیگر گسترش دهد و این رویداد می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی ماده ۵ پیمان ناتو باشد، که حمله به یک عضو را حمله به همه تلقی می‌کند.

منبع تسنیم

انتهای پیام/