ویتامینی که بهترین زمان مصرف آن صبح است
ویتامینهای گروه B بهتر است صبح مصرف شوند تا انرژیزایی بهینه و خواب بهتری داشته باشید.
ویتامینهای گروه B به تبدیل غذا به انرژی کمک میکنند، بنابراین مصرف این ویتامینها در صبح بیشترین اثربخشی را دارد.
به دلیل اینکه ویتامینهای گروه B در تولید انرژی نقش دارند، بهتر است صبح مصرف شوند تا اختلالی در خواب ایجاد نکنند. ویتامینهای گروه B را میتوان همراه با غذا مصرف کرد، اما این کار ضروری نیست.
مصرف ویتامینهای گروه B به صورت ترکیبی، مانند مکملهای B-complex، ایدهآل است، چرا که این ویتامینها در کنار هم بهتر عمل میکنند.
استفاده از پروبیوتیکها همراه با ویتامینهای گروه B میتواند جذب این ویتامینها را افزایش دهد.