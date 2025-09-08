قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۷ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
88,793,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
87,609,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
118,390,000
|
طلای دست دوم
|
87,661,710
|
آبشده کمتر از کیلو
|
384,870,000
|
مثقال طلا
|
384,830,000
|
انس طلا
|
3,586.81
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
934,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
877,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
488,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
286,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
873,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
445,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
235,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
64,620,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
4,620,000
|
حباب نیم سکه
|
55,420,000
|
حباب ربع سکه
|
68,190,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,340,000