تصمیم غیرمنتظره اپل برای آیفون جدید / تیتانیوم رفت، آلومینیوم برگشت
اپل استفاده از تیتانیوم را کنار گذاشته نسل جدید گوشیهای پرچمدار خود یعنی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرومکس دوباره به آلومینیوم برگردد.
خبر کنار گذاشتن تیتانیوم که نخست در منابعی مانند بلومبرگ و ۹to۵Mac گزارش شد، پرسشهای زیادی درباره دلایل و پیامدهای آن مطرح کرده است. بر اساس این گزارشها، اپل پس از دو سال استفاده از فریم تیتانیومی در مدلهای پرو، به این نتیجه رسیده که آلومینیوم میتواند مزایای بیشتری برای کاربران و حتی محیطزیست داشته باشد.
چرا اپل تیتانیوم را کنار گذاشت؟
استفاده از تیتانیوم در تولید آیفون ۱۵ و ۱۶ به عنوان یک نقطه قوت بزرگ تبلیغ میشد. تیتانیوم در مقایسه با فولاد ضدزنگ، سبکتر و مقاومتر بود و به گوشی ظاهری لوکس میبخشید.
در این میان مشکلاتی هم وجود داشت. برخی کاربران از داغ شدن گوشی در استفاده سنگین شکایت داشتند، تولید تیتانیوم هزینه بالاتری داشت و اثرات زیستمحیطی بیشتری برجای میگذاشت و در عین حال وزن دستگاه همچنان بالاتر از چیزی بود که اپل برای آیندهاش در نظر داشت.
به همین دلیل، اپل تصمیم گرفته است برای آیفون ۱۷ پرو، به سراغ آلومینیوم برود. مادهای که سالها در مدلهای استاندارد آیفون استفاده میشد.
بر اساس تحلیل کارشناسان، انتخاب آلومینیوم دلایل روشنی دارد. آلومینیوم نسبت به تیتانیوم سبکتر است. این موضوع بهویژه برای آیفون ۱۷ پرومکس که باتری بزرگتری خواهد داشت اهمیت دارد. کاربران میتوانند گوشی را راحتتر در دست بگیرند و استفاده طولانیمدت از آن خستهکننده نخواهد بود.
یکی از مهمترین نقاط ضعف آیفون ۱۵ پرو، داغ شدن بیش از حد در زمان اجرای بازیهای سنگین یا ضبط ویدیوهای ۴K بود. آلومینیوم به دلیل رسانایی حرارتی بالاتر، گرما را سریعتر پخش میکند و میتواند تجربه کاربری بهتری ارائه دهد.
تولید آلومینیوم سادهتر و ارزانتر از تیتانیوم است. این موضوع به اپل کمک میکند هزینههای ساخت را کاهش دهد و شاید بخشی از آن را در قیمت نهایی منعکس کند. در نهایت استخراج و فرآوری تیتانیوم انرژی بیشتری نیاز دارد و ردپای کربنی بالاتری دارد. اپل که همواره بر سیاستهای محیطزیستی خود تأکید میکند، با این تغییر میتواند تصویر سبزتری از برندش به نمایش بگذارد.
تیتانیوم فقط در این آیفون به کار میرود
جالب اینجاست که تیتانیوم به طور کامل از خط تولید آیفون حذف نخواهد شد. طبق گزارش تحلیلگر معروف «مینگ-چی کو»، تنها مدلی که از تیتانیوم استفاده میکند، آیفون ۱۷ ایر خواهد بود. دلیل این تصمیم آن است که مدل ایر طراحی باریکتر و سبکتری دارد و نیاز به مادهای مقاومتر برای حفظ استحکام بدنه خواهد داشت.