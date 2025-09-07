قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۱۶ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,646,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,477,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
116,860,000
|
طلای دست دوم
|
86,477,300
|
آبشده کمتر از کیلو
|
379,740,000
|
مثقال طلا
|
379,660,000
|
انس طلا
|
3,586.81
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
931,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
871,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
491,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
289,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
860,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
225,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
60,440,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,240,000
|
حباب نیم سکه
|
56,300,000
|
حباب ربع سکه
|
71,630,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,060,000