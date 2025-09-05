شرکت جتور، زیرمجموعه‌ی چری، از جدیدترین محصول خود، شاسی‌بلند جتور X70L، رونمایی کرد و اعلام کرد که پیش‌فروش این خودرو از ۲۰ شهریور (۱۰ سپتامبر) در چین آغاز می‌شود. این خبر برای بازار ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این خودرو در واقع نسل آینده‌ی مدل‌های محبوب فیدلیتی و فیدلیتی پرستیژ را به نمایش می‌گذارد و تصویری روشن از تغییرات احتمالی این شاسی‌بلند پرفروش در کشورمان ارائه می‌دهد.

جتور X70L از زبان طراحی جدید این شرکت با نام «Family Face» بهره می‌برد که بارزترین مشخصه‌ی آن، جلوپنجره‌ی بسیار بزرگ با نوارهای کرومی افقی است. چراغ‌های جلو با طراحی نامنظم خود، هنگام روشن شدن نمادهای «J» و «T» را تداعی می‌کنند. در نمای عقب نیز چراغ‌های عمودی با یک نوار نوری سرتاسری به یکدیگر متصل شده‌اند. این خودرو از نسل فعلی یعنی جتور X70 پلاس (فیدلیتی پرستیژ) بزرگتر شده و ابعاد آن به ۴۸۱۰ میلی‌متر طول، ۱۹۳۰ میلی‌متر عرض و ۱۷۰۵ میلی‌متر ارتفاع رسیده و فاصله محوری آن نیز ۲۸۲۰ میلی‌متر است که نویدبخش فضای کابین جادارتری است.

در بخش فنی، جتور دو انتخاب پیش روی خریداران قرار داده است. موتور اول یک واحد ۱.۵ لیتری توربوشارژ با قدرت ۱۸۱ اسب بخار و مصرف سوخت ترکیبی ۷.۴۱ لیتر در هر صد کیلومتر است. اما گزینه‌ی جذاب‌تر، موتور ۲.۰ لیتری توربوشارژ است که می‌تواند ۲۵۱ اسب بخار قدرت تولید کند. هر دو پیشرانه به یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک (8AT) متصل شده‌اند که یک ارتقاء قابل توجه نسبت به گیربکس‌های دوکلاچه فعلی محسوب می‌شود.

کابین X70L یک جهش بزرگ را تجربه کرده است. در مرکز داشبورد یک نمایشگر لمسی غول‌پیکر ۱۵.۶ اینچی قرار گرفته و پشت فرمان نیز یک صفحه کیلومتر تمام دیجیتال (کلاستر) تعبیه شده است. قلب تپنده‌ی این سیستم اطلاعات-سرگرمی، تراشه‌ی قدرتمند Qualcomm Snapdragon 8155 است که عملکردی روان و سریع را تضمین می‌کند. از دیگر امکانات برجسته‌ی کابین می‌توان به شارژر بی‌سیم ۵۰ واتی تلفن همراه، سیستم صوتی با ۱۲ بلندگو، ۴۳ فضای ذخیره‌سازی مختلف و دستیار صوتی هوش مصنوعی توسعه‌یافته با همکاری بایت‌دنس (مالک تیک‌تاک) اشاره کرد. این خودرو در دو چیدمان ۵ و ۷ نفره عرضه خواهد شد و در صورت خواباندن صندلی‌های عقب، فضای بار آن به ۱۷۰۸ لیتر می‌رسد.

موفقیت جهانی خانواده جتور X70 خیره‌کننده بوده است؛ طبق آمار، از هر سه شاسی‌بلند ۷ نفره بزرگ که در سراسر جهان فروخته می‌شود، یکی از سری X70 است و فروش جهانی این خانواده تا پایان ماه آگوست از مرز ۹۶۰ هزار دستگاه عبور کرده است.

در ایران هم، خانواده فیدلیتی یکی از کراس‌اووهای محبوب و پرفروش محسوب می‌شوند. اخیرا نسخه الیت از مدل پایه فیدلیتی با فیس‌لیفتی مختصر وارد بازار شده اما هنوز فیس‌لیفت نسخه پرستیژ ارائه نشده و ممکن است با نمایش پرجمدار نسخه L به عنوان برگ برنده، بازی وارد زمین تازه‌ای شود.

