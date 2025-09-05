خبرگزاری کار ایران
عصبانیت مردم ژاپن از یک اینستاگرامر

در جدیدترین نمونه از خارجی‌های جویای شهرت که مردم محلی را عصبانی کرده‌اند، لوچی جونز - که گفته می‌شود یک توریست استرالیایی است - کلیپی از خودش منتشر کرد که در حال نوشیدن جرعه‌ای از قوطی قرار داده شده روی سنگ قبر به عنوان پیشکش است.

لحظاتی قبل، او در حال انداختن سکه برای تصمیم گیری در مورد باز کردن نوشیدنی دیده می‌شود که احتمالاً به عنوان هدیه‌ای برای اجداد در حرکتی رایج در ژاپن گذاشته شده است.

سپس او در حال آروغ زدن در مقابل قبر دیده می‌شود.

این ویدئو - که ماه گذشته منتشر شد - باعث ایجاد نظرات خشمگینانه در فضای مجازی شد.

یکی از کاربران:

قبرستان‌ها مکان‌های مقدس در هر کشوری هستند... من می‌خواهم (دولت) مطمئن شود که او (دوباره) هرگز نمی‌تواند وارد ژاپن شود

سفارت استرالیا هشدار داد:

مسافران باید هنگام بازدید از ژاپن "رفتار مناسب" را رعایت کنند.

