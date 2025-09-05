خبرگزاری کار ایران
گوشی قاتل پرچمدار سامسونگ از راه رسید

گوشی قاتل پرچمدار سامسونگ از راه رسید
سامسونگ از گوشی گلکسی اس 25 FE، جدیدترین عضو خانواده کهکشانی‌های سامسونگ که قرار است «قاتل پرچمدار» جدید این برند باشد، رونمایی کرد.

سامسونگ در نمایشگاه IFA 2025 برلین از گوشی قدرتمند Galaxy S25 FE رونمایی کرد. «قاتل پرچمدار» جدید سامسونگ بیش از یک گوشی میان‌رده است و با سخت‌افزاری قدرتمند، مقابل پرچمداران بازار حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

مدل جدید سری FE طراحی ساده‌تر و بدنه‌ مات دارد. رنگ‌های تازه مانند آبی دریایی و سفید، ظاهری مدرن به گوشی داده‌اند. در بخش سخت‌افزار گوشی با تراشه‌ی Exynos 2400 به همراه باتری ۴۹۰۰ میلی‌آمپرساعتی، پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی و نمایشگر ۶.۴ اینچی AMOLED با نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز به میدان آمده است.

این گوشی با رابط کاربری One UI 8 مبتنی بر اندروید ۱۶ عرضه می‌شود و با قابلیت‌های هوش مصنوعی «Now Bar»، ویرایش مولد تصاویر و Audio Eraser در پی ایجاد تجربه استفاده از یک گوشی پرچمدار در دل یک گوشی میان‌رده است.

این گوشی با بدنه‌ 7.4 میلی‌متری از استاندارد مقاومت IP68 برخوردار و در برابر آب و گردوغبار مقاوم است.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
