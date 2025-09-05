قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۴ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
86,148,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
84,999,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
114,862,000
|
طلای دست دوم
|
84,998,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
373,250,000
|
مثقال طلا
|
373,120,000
|
انس طلا
|
3,550.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
921,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
864,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
496,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
287,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
154,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
853,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
69,310,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,360,000
|
حباب نیم سکه
|
70,730,000
|
حباب ربع سکه
|
74,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
49,380,000