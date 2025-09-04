خبرگزاری کار ایران
اینستاگرام قابلیت Picture-in-Picture را برای نمایش ریل‌ها آزمایش می‌کند

اینستاگرام قابلیت Picture-in-Picture را برای نمایش ریل‌ها آزمایش می‌کند
اینستاگرام اخیراً به TechCrunch اعلام کرده که کاربران با این ویژگی قادر خواهند بود ریل‌ها را در یک پنجره کوچک و شناور روی صفحه نمایش خود تماشا کنند و همزمان به فعالیت در سایر اپلیکیشن‌ها بپردازند تا تجربه‌ای همزمان از چندوظیفگی داشته باشند. این قابلیت برای نخستین بار توسط «رادو آنسسکو»، محقق اپلیکیشن، کشف شد.

کاربرانی که در این آزمایش شرکت کرده‌اند، هنگام مشاهده ریلز با یک پنجره پاپ‌آپ مواجه می‌شوند که آنها را از وجود این قابلیت جدید و نحوه فعال‌سازی آن آگاه می‌کند.

اینستاگرام قابلیت Picture-in-Picture را برای نمایش ریل‌ها آزمایش می‌کند

اینستاگرام قابلیت Picture-in-Picture را برای نمایش ریل‌ها آزمایش می‌کند

