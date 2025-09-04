قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۳ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
86,375,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
85,240,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
115,192,000
|
طلای دست دوم
|
85,229,020
|
آبشده کمتر از کیلو
|
374,310,000
|
مثقال طلا
|
374,210,000
|
انس طلا
|
3,565.53
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
926,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
869,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
500,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
289,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
858,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
75,380,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
10,730,000
|
حباب نیم سکه
|
70,920,000
|
حباب ربع سکه
|
76,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
49,960,000