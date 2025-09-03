خطر جدی سیگار الکترونیکی برای سلامت کودکان

متخصصان قلب و کارشناسان سلامت گفتند که «به شدت نگران» اثرات مضر سیگارهای الکترونیکی بر میلیون‌ها کودک، نوجوان و جوان از جمله قرار گرفتن در معرض سموم و مواد سرطان‌زا هستند - که برخی از آنها هنوز ناشناخته اند.

سطح نیکوتین در سیگارهای الکترونیکی می‌تواند بسیار بالا باشد و خطر اعتیاد و آسیب به مغز در حال رشد کودکان و نوجوانان را افزایش دهد.

کارشناسان می‌گویند کودکان همچنین در نتیجه‌ی سیگار کشیدن اطرافیانشان در مدرسه و دانشگاه در معرض اثرات قلبی عروقی بلندمدت قرار دارند.

پروفسور «مایا-لیزا لوچن»، متخصص ارشد قلب و عروق در بیمارستان دانشگاه نروژ شمالی در سخنرانی خود در کنگره سالانه انجمن قلب و عروق اروپا (ESC) در مادرید، بزرگترین کنفرانس قلب جهان، گفت نگران است که میلیون‌ها کودک در آینده با بیماری روبرو شوند.

او گفت: من نگرانم که ویپینگ ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به مغز و قلب کودکان وارد کند. البته باید منتظر داده‌های بلندمدت باشیم، اما من نگرانم. ویپینگ فشار خون و ضربان قلب شما را افزایش می‌دهد و می‌دانیم که شریان‌ها سفت‌تر می‌شوند.

لوچن گفت ویپینگ سیستم قلبی عروقی کودکان را تحت فشار قرار می‌دهد. ضربان قلب آنها افزایش می‌یابد و رگ‌های خونی آنها منقبض می‌شود که می‌تواند به مرور زمان شریان‌های قلب را سفت کند.

ویپینگ مکرر می‌تواند منجر به فشار خون بالا شود که به نوبه خود خطر ابتلا به ریتم نامنظم قلب، سکته مغزی و حتی حمله قلبی را افزایش می‌دهد. لوچن به مطالعه‌ای که سال گذشته در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، اشاره کرد که نشان می‌داد ویپینگ خطر سکته مغزی را تقریباً یک سوم (۳۲ درصد) افزایش می‌دهد.

وقتی سیگارهای الکترونیکی مایعات را گرم می‌کنند، می‌توانند مقادیر بیشتری از مواد شیمیایی مضر را نیز آزاد کنند که می‌توانند به ریه‌ها جریان پیدا کنند، وارد جریان خون شوند و به قلب نفوذ کنند.

سیگارهای الکترونیکی از مدت‌ها قبل وارد بازار شده‌اند و برخی پزشکان آن را برای ترک سیگار توصیه می‌کنند. با این حال در مورد تاثیر ترکیبات سیگارهای الکترونیکی و اثر آن‌ها بر ریه‌ها و رگ‌های خونی‌ اطلاعات زیادی وجود ندارد و حتی اگر نسبت به سیگارهای معمولی، مواد سمی کمتری داشته باشد، آثار طولانی‌مدت آن‌ها هنوز کاملا شناخته نشده است.