خانه



سایر رسانه‌ها ۱۲ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۴:۳۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.