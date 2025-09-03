قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,805,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,632,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
117,079,000
|
طلای دست دوم
|
86,639,300
|
آبشده کمتر از کیلو
|
380,510,000
|
مثقال طلا
|
380,360,000
|
انس طلا
|
3,537.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
938,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
874,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
504,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
294,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
156,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
868,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,400,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,550,000
|
حباب نیم سکه
|
78,810,000
|
حباب ربع سکه
|
84,880,000
|
حباب سکه گرمی
|
49,170,000