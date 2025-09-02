قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۱ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,715,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,546,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
117,140,000
|
طلای دست دوم
|
86,652,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
380,540,000
|
مثقال طلا
|
380,530,000
|
انس طلا
|
3,481.94
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
946,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
881,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
510,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
304,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
156,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
876,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
445,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
235,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
119,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
41,750,000
|
حباب نیم سکه
|
96,610,000
|
حباب ربع سکه
|
97,280,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,860,000