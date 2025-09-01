تست هوش/ محفظه ای که خطر کمتری دارد را شناسایی کنید

سه مرد جوان در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده اند که در آن باید وارد محفظه هایی شوند که انواع خطرات در انتظارشان است، با این حال یکی از شرکت کنندگان را خطر چندانی تهدید نمیکند، آیا می توانید حدس بزنید کدام یک از این افراد خطری تهدیدشان نمیکند؟ شاید پیدا کردن پاسخ این آزمون برای یک تیزهوش سخت نباشد!؟ برای رمزگشایی این آزمون فقط 7 ثانیه فرصت دارید و باید بگویید کدام شرکت کننده شانس دارد و خیالش راحت است.

بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر

ماموریت شما در بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر این است که شما باید تشخیص دهید کدام یک از این افراد در محفظه جانش در امان است؟ پس هوش و عقل خود را به کار بیندازید. آیا می‌توانید در عرض 7 ثانیه کشف کنید کدام فرد شرکت کننده شانس آورده و محفظه امن گیرش آمده است؟

پاسخ بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر:

گاز و زنبورها کاملا خطرناک هستند و موش ها درست است که سرگرمی مناسبی نیستند ولی نسبت به دو محفظه اول خطر چندانی ندارند.

