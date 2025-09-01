خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تست هوش/ محفظه ای که خطر کمتری دارد را شناسایی کنید

تست هوش/ محفظه ای که خطر کمتری دارد را شناسایی کنید
کد خبر : 1680661
لینک کوتاه کپی شد.

ماموریت شما در بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر این است که شما باید تشخیص دهید کدام یک از این افراد در محفظه جانش در امان است؟ پس هوش و عقل خود را به کار بیندازید. آیا می‌توانید در عرض 7 ثانیه کشف کنید کدام فرد شرکت کننده شانس آورده و محفظه امن گیرش آمده است؟

سه مرد جوان در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده اند که در آن باید وارد محفظه هایی شوند که انواع خطرات در انتظارشان است، با این حال یکی از شرکت کنندگان را خطر چندانی تهدید نمیکند، آیا می توانید حدس بزنید کدام یک از این افراد خطری تهدیدشان نمیکند؟ شاید پیدا کردن پاسخ این آزمون برای یک تیزهوش سخت نباشد!؟ برای رمزگشایی این آزمون فقط 7 ثانیه فرصت دارید و باید بگویید کدام شرکت کننده شانس دارد و خیالش راحت است.

بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر

ماموریت شما در بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر این است که شما باید تشخیص دهید کدام یک از این افراد در محفظه جانش در امان است؟ پس هوش و عقل خود را به کار بیندازید. آیا می‌توانید در عرض 7 ثانیه کشف کنید کدام فرد شرکت کننده شانس آورده و محفظه امن گیرش آمده است؟

تست هوش/ محفظه ای که خطر کمتری دارد را شناسایی کنید

پاسخ بازی فکری شناخت محفظه بدون خطر:

 گاز و زنبورها کاملا خطرناک هستند و موش ها درست است که سرگرمی مناسبی نیستند ولی نسبت به دو محفظه اول خطر چندانی ندارند.

تست هوش/ محفظه ای که خطر کمتری دارد را شناسایی کنید

منبع خبر فوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر