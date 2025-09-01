خبرگزاری کار ایران
نگرانی طرفداران آیفون در ایران: آیا سیم‌ کارت فیزیکی حذف می‌شود؟

شایعه‌ حذف سیم‌ کارت فیزیکی از پارت‌ نامبرهای بیشتر آیفون ۱۷ بار دیگر کاربران ایرانی را نگران کرده است؛ چون اپراتورهای داخلی از eSIM پشتیبانی نمی‌کنند. اپل پیش‌تر در مدل‌های آیفون ۱۴ عرضه‌شده در بازار آمریکای شمالی، سیم‌کارت فیزیکی را حذف کرده بود.

دوره‌ آموزشی جدید کارکنان فروشگاه‌های مجاز اتحادیه‌ی اروپا در مورد آیفون‌های مجهز به eSIM، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند. این دوره چهار روز قبل از معرفی سری آیفون ۱۷ به پایان می‌رسد. حذف درگاه سیم‌کارت، خبری بد برای کاربران ایرانی است. افشاگران می‌گویند آیفون ۱۷ ایر احتمالاً در تمام بازارها تنها از eSIM استفاده می‌کند، اما سایر مدل‌های آیفون ۱۷ ممکن است همچنان در برخی کشورها درگاه سیم‌کارت فیزیکی داشته باشند.

