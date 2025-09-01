گران ترین خودرو سواری سایپا؛ شاهین آپشنال رونمایی شد
سایپا در نمایشگاه خودرو مشهد از شاهین آپشنال، گرانترین سدان خود، رونمایی کرد. این خودرو که بر پایه شاهین پلاس ساخته شده، با امکانات رفاهی و ایمنی بیشتر همراه است. قلب تپنده آن همان موتور ۱٫۶ لیتری تنفس طبیعی با ۱۱۱ اسببخار قدرت و ۱۵۰ نیوتنمتر گشتاور است.
شاهین آپشنال لیست بلندبالایی از امکانات رفاهی دارد؛ از جمله دوربین ۳۶۰ درجه، گرمکن صندلیهای جلو، مانیتور سرنشینان عقب، سانروف برقی، ردیاب، دزدگیر، پوشش سرامیکی بدنه و چرمکوبی داشبورد. قیمت دقیق آن هنوز اعلام نشده، اما پیشبینی میشود حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد.