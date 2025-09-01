خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۱۰ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

25,600

بالاترین قیمت روز

25,600

پایین ترین قیمت روز

25,000

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

25,000

زمان ثبت آخرین نرخ

۱۰ شهریور

نرخ روز گذشته

25,100

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.99

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

500
