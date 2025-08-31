راز ارزش واقعی بدن شما؛ محاسبهای علمی و حیرتآور
هزینه ساخت یک انسان ۷۰ کیلوگرمی: ۷۰ برابر مصرف برق جهان!
یک فرد ۷۰ کیلوگرمی عمدتاً از ۴۶ کیلوگرم اکسیژن، ۱۳ کیلوگرم کربن، ۷ کیلوگرم هیدروژن و ۲ کیلوگرم نیتروژن تشکیل شده است، در کنار مقادیر کمتری از کلسیم، فسفر، پتاسیم و عناصر کمیاب دیگر.
تصور کنید در جهانی زندگی میکنیم که علم به جایی رسیده تا بتوانیم یک بدن انسان را از ابتدا طراحی و بسازیم. پرسش اینجاست: هزینه چنین کاری چقدر خواهد بود؟
برای پاسخ، باید بدن انسان را به عناصر سازندهاش تجزیه کنیم. یک فرد ۷۰ کیلوگرمی عمدتاً از ۴۶ کیلوگرم اکسیژن، ۱۳ کیلوگرم کربن، ۷ کیلوگرم هیدروژن و ۲ کیلوگرم نیتروژن تشکیل شده است، در کنار مقادیر کمتری از کلسیم، فسفر، پتاسیم و عناصر کمیاب دیگر.
بیل برایسن،نویسنده مشهور، ارزش این عناصر را بر اساس خالصترین شکل شیمیاییشان حدود ۱۵۰ هزار دلار تخمین زده است. اما اگر به جای خرید در گرانترین حالت، مواد خام را از منابع روزمره تهیه کنیم، هزینه بهطرز چشمگیری کاهش مییابد. برای نمونه، از ۵۲ لیتر آب میتوان اکسیژن و هیدروژن استخراج کرد، کربن را از زغال چوب (۷۵ دلار) و نیتروژن و گوگرد را از کود سولفات آمونیوم (۳۱ دلار) به دست آورد. بقیه عناصر نیز تنها چند ده دلار هزینه دارند. نتیجه؟ ساخت بدن انسان از مواد خام چیزی حدود ۱۳۳ دلار خرج برمیدارد؛ یعنی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان با نرخ امروز دلار!
اما این تنها روی کاغذ است. چرا که بدن انسان فقط از عناصر تشکیل نشده؛ بلکه از شبکهای پیچیده از پروتئینها، کربوهیدراتها و مولکولهای آلی ساخته شده است که تولیدشان از پایه، نیازمند فناوری فوق پیشرفته و هزینهای نجومی خواهد بود.
یک ایده افراطی دیگر استفاده از انرژی خالص است. از نظر تئوری، با شتابدهندههای ذرات میتوان از انرژی، اتم ساخت. اما ساخت یک بدن ۷۰ کیلوگرمی نیازمند انرژی معادل ۷۰ برابر مصرف سالانه کل برق جهان است!