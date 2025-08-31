خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۹ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۹ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,844

دلار (بازار آزاد)

1,060,300

یورو (صرافی بانک ملی)

841,957

یورو (بازار آزاد)

1,205,100

درهم امارات

281,850

پوند انگلیس

1,391,700

لیر ترکیه

25,100

فرانک سوئیس

1,286,900

یوان چین

144,600

ین ژاپن

701,390

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

744,500

دلار استرالیا

673,800

دلار نیوزیلند

607,600

دلار سنگاپور

799,100

روپیه هند

11,700

روپیه پاکستان

3,663

دینار عراق

783

پوند سوریه

79

افغانی

15,030

کرون دانمارک

161,400

کرون سوئد

109,000

کرون نروژ

102,600

ریال عربستان

275,110

ریال قطر

283,400

ریال عمان

2,679,000

دینار کویت

3,379,700

دینار بحرین

2,735,100

رینگیت مالزی

244,200

بات تایلند

31,860

دلار هنگ کنگ

132,200

روبل روسیه

12,910

منات آذربایجان

603,300

درام ارمنستان

2,700

لاری گرجستان

380,100

سوم قرقیزستان

11,800

سامانی تاجیکستان

111,800

منات ترکمنستان

293,900
