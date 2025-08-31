قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۹ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۹ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,844
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,060,300
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
841,957
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,205,100
|
درهم امارات
|
281,850
|
پوند انگلیس
|
1,391,700
|
لیر ترکیه
|
25,100
|
فرانک سوئیس
|
1,286,900
|
یوان چین
|
144,600
|
ین ژاپن
|
701,390
|
وون کره جنوبی
|
740
|
دلار کانادا
|
744,500
|
دلار استرالیا
|
673,800
|
دلار نیوزیلند
|
607,600
|
دلار سنگاپور
|
799,100
|
روپیه هند
|
11,700
|
روپیه پاکستان
|
3,663
|
دینار عراق
|
783
|
پوند سوریه
|
79
|
افغانی
|
15,030
|
کرون دانمارک
|
161,400
|
کرون سوئد
|
109,000
|
کرون نروژ
|
102,600
|
ریال عربستان
|
275,110
|
ریال قطر
|
283,400
|
ریال عمان
|
2,679,000
|
دینار کویت
|
3,379,700
|
دینار بحرین
|
2,735,100
|
رینگیت مالزی
|
244,200
|
بات تایلند
|
31,860
|
دلار هنگ کنگ
|
132,200
|
روبل روسیه
|
12,910
|
منات آذربایجان
|
603,300
|
درام ارمنستان
|
2,700
|
لاری گرجستان
|
380,100
|
سوم قرقیزستان
|
11,800
|
سامانی تاجیکستان
|
111,800
|
منات ترکمنستان
|
293,900