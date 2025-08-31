قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۹ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
89,103,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
87,915,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
118,756,000
|
طلای دست دوم
|
87,880,290
|
آبشده کمتر از کیلو
|
385,900,000
|
مثقال طلا
|
385,850,000
|
انس طلا
|
3,448.00
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
976,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
897,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
523,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
311,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
158,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
893,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
455,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
245,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
117,830,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
47,880,000
|
حباب نیم سکه
|
91,600,000
|
حباب ربع سکه
|
96,770,000
|
حباب سکه گرمی
|
54,070,000