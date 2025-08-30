خبرگزاری کار ایران
طرز تهیه شیرینی بدون شکر با زرد آلو و گردو

طرز تهیه شیرینی بدون شکر با زرد آلو و گردو
شیرینی‌ها معمولاً با شکر و شیرینی‌های مصنوعی همراه هستند، اما این دستور تهیه شیرینی بدون شکر با استفاده از زردآلو و گردو، نه تنها طعمی لذیذ و خوشمزه دارد بلکه به عنوان یک گزینه سالم و طبیعی برای میان وعده‌های روزانه معرفی می‌شود.

 در این روش، زردآلو به عنوان شیرین‌کننده طبیعی و گردو به عنوان منبعی غنی از چربی‌های سالم به کار رفته‌اند، که این شیرینی را به یک انتخاب ایده‌آل برای کسانی که به دنبال یک رژیم غذایی سالم هستند، تبدیل می‌کند.

