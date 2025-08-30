فقط این کاربران میتوانند از قابلیت جدید اینستاگرام استفاده کنند
اینستاگرام اخیراً قابلیتی جدید معرفی کرده که مخصوص کاربران پرطرفدار و اینفلوئنسرها است. این ابزارها به آنها کمک میکند پیامهای دریافتی خود را راحتتر مدیریت کنند؛ قابلیتی که بسیاری از کاربران عادی احتمالاً هرگز به آن دسترسی پیدا نخواهند کرد.
ابزارهای جدید اینستاگرام شامل فیلترهای چندگزینهای میشود که امکان مرتبسازی سریع پیامها را فراهم میکنند تا تعداد بسیار زیاد درخواستها و پیامهای روزانه سادهتر مدیریت شود. اینفلوئنسرها میتوانند هر فیلتر را اضافه، حذف یا ویرایش کنند تا تجربهی بهتری در رسیدگی به پیامها داشته باشند.
اینستاگرام همچنین قابلیت ساخت میانبرهای سفارشی را اضافه کرده است که به کاربر اجازه میدهد پوشههای پرکاربرد را در اولویت قرار دهد. حتی میتوان پوشههای جدیدی متناسب با نیاز شخصی ایجاد و ترتیب آنها را براساس میزان استفاده تغییر داد. به گفتهی اینستاگرام، این ابزارها آزادی عمل بیشتری به خالقان محتوا میدهد تا در کنار مدیریت کارآمد، روی خلاقیت خود تمرکز کنند.
نکتهی مهم اینکه قابلیتهای جدید اینستاگرام فقط برای اینفلوئنسرهای بالای ۱۰۰ هزار دنبالکننده فعال شده است. کاربران معمولی همچنان باید به همان صندوق پیام فعلی بسنده کنند؛ هرچند این ویژگیها برای اکانتهای حرفهای نیز در دسترس قرار میگیرد.