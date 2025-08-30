سگ ژیمناستک کار! /فیلم

سگ رباتیک چهارپایی که در کارخانه‌ها پرسه می‌زند، ترفند جدیدی یاد گرفته و می‌تواند به هوا بپرد و مانند یک ژیمناست پشتک وارو بزند.

آرون کومار، مهندس رباتیک گروه رفتارشناسی سگ رباتیک اسپات در شرکت بوستون داینامیکس، آموزش پشتک وارو زدن به اسپات را نبردی علیه محدودیت‌های سخت‌افزاری می‌داند.

وی در این مورد گفت: پشتک وارو زدن برای ربات‌هایی مانند اسپات که برای بالا رفتن از پله‌ها یا عکس گرفتن از وسایل مختلف از فاصله ۴۵ متری طراحی شده‌اند، غیرضروری است. اما ما تلاش کردیم اسپات را دقیقاً به انجام این کار واداریم و توانایی حرفه‌ای آن را افزایش دهیم.

او افزود: این کار فقط برای تولید یک ویدیوی پربازدید نبود، هرچند پشتک وارو زدن‌های اسپات جالب است، اما این کار برای آزمایش موتورها و سیستم‌های قدرت ربات هم بود. با یادگیری این حرکات سخت، اسپات می‌تواند از لغزش‌ها و افتادن‌ها در دنیای واقعی جلوگیری کند و در یک کارخانه شلوغ یا یک محل ساخت و ساز پر از آوار و مصالح به راحتی جابجا شود.

در یک محیط شبیه‌سازی شده، نرم‌افزار اسپات مانند یک عامل عمل می‌کند و موقعیت پاها و سرعت موتور را تنظیم می‌کند. هر عمل بر اساس میزان تطابق آن با نتیجه مورد انتظار امتیازدهی می‌شود. با گذشت زمان، شبکه‌های عصبی این حرکات را برای بهینه‌سازی بهبود می‌بخشند، بنابراین اسپات می‌تواند حرکات پیچیده‌ای انجام دهد.

کومار می‌گوید این امر به اسپات اجازه می‌دهد تا با محدودیت‌های سخت‌افزاری خود کنار بیاید. این در حالی است که برنامه‌نویسی سنتی نمی‌تواند با دینامیک آشفته یک ربات در حال چرخش همگام شود.