احتمال درگیری مجدد بین ایران و اسرائیل از نظر مرشایمر/ فیلم

جان مرشایمر نظریه‌پرداز آمریکایی افزود: استاد برجسته روابط بین‌الملل در دانشگاه شیکاگو در مصاحبه با برنامه اینترنتی «جاجینگ فریدم» با این سوال مواجه شد: «آیا ارتش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای حمله یا تجاوز به ایران است؟»

مرشایمر گفت: «من مطمئنم که آنها برنامه‌های احتیاطی (برای حمله به ایران دارند) و استدلال قوی می‌توان داشت که آنها به ایران حمله خواهند کرد اما به اعتقاد من از طرف دیگر این استدلال هم وجود دارد که آنها شاید قادر به انجام این کار نخواهند بود و اساس این استدلال روی این واقعیت است که دفعه قبلی ایرانی‌ها واقعا اسرائیل را ترکاندند (آسیب وارد کردند) در آن تبادل (حملاتی) که در آن جنگ ۱۲ روزه انجام شد.»

نظریه‌پرداز آمریکایی تصریح کرد: «به نظر من اسرائیلی‌ها این را متوجه هستند که این دفعه حتی سخت‌تر (از دفعه اول) هدف قرار خواهند گرفت. به نظر من، شما نمی‌توانید استدلال بکنید که در شکل تبادلاتی که بین دو طرف رخ خواهد داد، اسرائیلی‌ها وضع بهتری خواهند داشت.»