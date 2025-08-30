خبرگزاری کار ایران
مهران مدیری در استخر سروش صحت بازی می‌کند
مهران مدیری به عنوان یکی دیگر از بازیگران فیلم جدید سروش صحت معرفی شد.

سروش صحت سومین فیلم سینمایی خود را با نام «استخر» مدتی است که کلید زده و در روزهای گذشته برخی بازیگران این فیلم از جمله امین حیایی و سحر دولتشاهی معرفی شده‌اند

طبق گزارش روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری این فیلم سینمایی که تهیه‌کنندگی آن را محمد شایسته برعهده دارد، در تهران آغاز شد و به زودی در شمال کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

اولین همکاری سروش صحت و مهران مدیری به مجموعه «جنگ۷۷» به کارگردانی مهران مدیری باز می‌گردد که سروش صحت با این پروژه به دنیای هنر معرفی شد.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به دو اثر قبلی این کارگردان دارد.

«استخر»، محصول شرکت شایسته فیلم و پُربازیگر است و اسامی دیگر بازیگران به زودی معرفی می‌شود.

منبع خبر آنلاین
