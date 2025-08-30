قلب هم از گرما در امان نیست
گرمای شدید قلب را مجبور میکند که سختتر کار کند و در روزهای مرطوب، این فشار بیشتر بر قلب میتواند به سرعت از شرایط قابل تحمل به خطرناک تغییر کند.
محققان در داکا، بنگلادش اظهار کردند که احتمال مراجعه به اورژانس قلب و عروق در روزهایی که هوا هم بسیار گرم و هم بسیار مرطوب است، در مقایسه با روزهای گرمی که هوا بسیار خشکتر میشود، ۶ برابر افزایش مییابد.
چگونه رطوبت، گرما را بدتر میکند؟
ایسنا در خبری نوشت:رطوبت اهمیت دارد زیرا عرق باید برای خنک کردن بدن تبخیر شود و هوای مملو از آب، تبخیر را متوقف میکند در نتیجه فشار حاصل از آن دمای بدن را بالا میبرد، جریان خون پوست را افزایش میدهد و میتواند قلب را با کار اضافی که برخی افراد نمیتوانند تحمل کنند، مواجه کند.
با افزایش رطوبت، همان درجه دما برای بدن بسیار داغتر به نظر میرسد. این عدم تطابق توضیح میدهد که چرا هشدارهای معمول گرما، گاهی اوقات نمیتوانند خطر واقعی را برای افراد مبتلا به بیماری قلبی نشان دهند. یافتههای جدید نشان میدهد که ما باید هنگام بحث در مورد هر نوع سیاست تغییر آبوهوا، گرما و رطوبت را با هم در نظر بگیریم.
خطرات قلبی با رطوبت بالا تشدید میشود
گرما به تنهایی در روزهای کم رطوبت خطر را افزایش میدهد اما این خطر در روزهای بسیار گرم که رطوبت نسبی تقریبا از ۸۲ درصد فراتر میرفت، بسیار بیشتر میشود. در این تحلیل، گرمای زیاد بهعنوان دمای بالاتر از ۸۴ درجه فارنهایت تعریف شد که حتی بدون رطوبت شدید، تعداد مراجعات اورژانسی مرتبط با قلب را افزایش میداد. هیچ ارتباط جداگانهای بین رطوبت به تنهایی و اورژانسهای قلبی وجود نداشت، با این حال رطوبت در روزهای بسیار گرم، تاثیر گرمابر قلب را در گروههای سنی و جنسی تشدید میکرد.
محققان اظهار کردند: امیدواریم دولتها تشویق شوند تا سیستمهایی را برای هشدار دادن به شهرها در مورد گرما و رطوبت خطرناک ایجاد کنند. میدانیم که گرمای شدید میتواند تاثیر منفی بر سلامتی داشته باشد اما هرگز انتظار چنین افزایش چشمگیری در خطر قلبی را وقتی رطوبت بالا نیز در نظر گرفته شود، نداشتیم.
این الگو با تجربه بالینی سازگار است؛ وقتی عرق تبخیر نمیشود، قلب باید خون بیشتری را برای خنک شدن به سمت پوست حرکت دهد، در حالی که کم آبی و از دست دادن الکترولیت، سیستم بدن را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.
تغییرات اقلیمی و خطر افزایش بیماریهای قلبی
وقوع گرماهای شدید با گرم شدن کره زمین، بیشتر و شدیدتر میشود و طبق گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC)، این روند با هر ۰.۹ درجه فارنهایت افزایش گرمایش جهانی مشهود است.
افراد باید در روزهای گرم و مرطوب، بر اساس پیشبینی آبوهوا برنامهریزی کنند. اقدامات کوچکی مانند کاهش فعالیت بدنی، فاصلهگذاری بین کارهای بیرون از منزل و ترجیح دادن فضاهای سایهدار یا دارای تهویه مطبوع میتواند از فشار قابل اجتناب قلب جلوگیری کند.
سیستمهای بهداشتی میتوانند برای موجهای بیماری آماده شوند. بیمارستانها و خدمات اورژانس، میتوانند بر اساس پیشبینیهای گرما و رطوبت که اکنون هشدارهای قبلی در مورد شدیدترین رویدادها را ارائه میدهند، تعداد کارکنان را تنظیم کنند.
سایت ارث گزارش کرد، در روزهای گرم و شرجی، قلب بیش از حد کار میکند و در نظر گرفتن رطوبت بهعنوان خطری کلیدی در برنامهریزی سلامت میتواند جان انسانها را نجات دهد.
نتایج این تحقیق در مجله «ساینس اف د توتال اینوایرونمنت» (Science of The Total Environment) منتشر شده است.