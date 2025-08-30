متا شخصیتهای هوش مصنوعی را به متاورس میآورد
متا گام مهمی برای ادغام هوش مصنوعی و متاورس برداشته است؛ این شرکت اعلام کرد که بهزودی به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا شخصیتهای غیرقابل بازی (NPC) کاملاً هوشمند را در دنیای مجازی Horizon Worlds خلق کنند.
به گفته متا، این NPCها با مدلهای زبانی بزرگ (LLM) این شرکت قدرت گرفتهاند و میتوانند مکالمات «واقعگرایانه» و پویایی با بازیکنان از طریق چت صوتی داشته باشند و تجربه حضور در متاورس را بهطور کامل متحول کنند.
کنار این قابلیت، متا ابزار جدید دیگری به نام «Environment Generation» را نیز در دسترس تمام سازندگان قرار داده است. این ابزار به توسعهدهندگان امکان میدهد تا با یک دستور متنی ساده، یک محیط کامل و با جزئیات را برای دنیای خود خلق کنند که این امر بهطور قابلتوجهی سرعت فرایند ساخت و توسعه را افزایش میدهد.