۳۰ اوت روز جهانی پدران داغدار است

سوگ پنهان پدران

در بسیاری از فرهنگ‌ها، انتظار می‌رود که مردان قوی و بی‌احساس باشند. این کلیشه‌ها باعث می‌شود که پدران در مواجهه با فقدان فرزند، احساسات خود را سرکوب کنند. آن‌ها ممکن است تحت فشار باشند تا از همسر و سایر اعضای خانواده حمایت کنند و به همین دلیل، درد خود را پنهان نگه دارند. این سکوت می‌تواند به انزوای عاطفی و مشکلات روانی طولانی‌مدت منجر شود.

فقدان فرزند: این نوع فقدان، یکی از سخت‌ترین تجربه‌هایی است که یک فرد می‌تواند تحمل کند. سوگ، فرآیندی پیچیده است و هر فرد آن را به شیوه متفاوتی تجربه می‌کند. پدران نیز مانند مادران، درد عمیقی را تحمل می‌کنند، اما به دلیل فشارهای اجتماعی، ممکن است نتوانند به راحتی آن را ابراز کنند.

هدف از نام‌گذاری روز جهانی پدران داغدار

هدف از نام‌گذاری این روز، شکستن سکوت و افزایش آگاهی در مورد سوگ پدران است. این روز به ما یادآوری می‌کند که پدران نیز نیازمند حمایت، درک و همدلی هستند. برخی از اهداف کلیدی این روز عبارتند از:

افزایش آگاهی: جلب توجه به این واقعیت که پدران نیز مانند مادران سوگوار هستند و به حمایت عاطفی نیاز دارند.

تشویق به گفتگو: ایجاد فضایی امن برای پدران تا بتوانند درباره احساسات و تجربیات خود صحبت کنند.

حمایت از گروه‌های پشتیبانی: حمایت از سازمان‌ها و گروه‌هایی که به پدران داغدار کمک می‌کنند تا در مسیر سوگواری خود تنها نباشند.

