خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۰ اوت روز جهانی پدران داغدار است

۳۰ اوت روز جهانی پدران داغدار است
کد خبر : 1679708
لینک کوتاه کپی شد.

روز ۳۰ اوت، روزی است که به روز جهانی پدران داغدار اختصاص یافته است. این روز برای بزرگداشت پدرانی است که فقدان فرزند خود را تجربه کرده‌اند، صرف‌نظر از اینکه آن فرزند در چه سنی بوده یا به چه دلیلی فوت کرده است. این مناسبت فرصتی است تا به سوگ پنهان و کمتر دیده‌شده پدران پرداخته شود و اهمیت حمایت از آن‌ها مورد تأکید قرار گیرد.

سوگ پنهان پدران

در بسیاری از فرهنگ‌ها، انتظار می‌رود که مردان قوی و بی‌احساس باشند. این کلیشه‌ها باعث می‌شود که پدران در مواجهه با فقدان فرزند، احساسات خود را سرکوب کنند. آن‌ها ممکن است تحت فشار باشند تا از همسر و سایر اعضای خانواده حمایت کنند و به همین دلیل، درد خود را پنهان نگه دارند. این سکوت می‌تواند به انزوای عاطفی و مشکلات روانی طولانی‌مدت منجر شود.

فقدان فرزند: این نوع فقدان، یکی از سخت‌ترین تجربه‌هایی است که یک فرد می‌تواند تحمل کند. سوگ، فرآیندی پیچیده است و هر فرد آن را به شیوه متفاوتی تجربه می‌کند. پدران نیز مانند مادران، درد عمیقی را تحمل می‌کنند، اما به دلیل فشارهای اجتماعی، ممکن است نتوانند به راحتی آن را ابراز کنند.

هدف از نام‌گذاری روز جهانی پدران داغدار

هدف از نام‌گذاری این روز، شکستن سکوت و افزایش آگاهی در مورد سوگ پدران است. این روز به ما یادآوری می‌کند که پدران نیز نیازمند حمایت، درک و همدلی هستند. برخی از اهداف کلیدی این روز عبارتند از:

افزایش آگاهی: جلب توجه به این واقعیت که پدران نیز مانند مادران سوگوار هستند و به حمایت عاطفی نیاز دارند.

تشویق به گفتگو: ایجاد فضایی امن برای پدران تا بتوانند درباره احساسات و تجربیات خود صحبت کنند.

حمایت از گروه‌های پشتیبانی: حمایت از سازمان‌ها و گروه‌هایی که به پدران داغدار کمک می‌کنند تا در مسیر سوگواری خود تنها نباشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی