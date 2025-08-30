تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۴۰۴ + زندگی نامه و امامت حضرت مهدی (عج)

حضرت حسن بن علی بن محمد (علیه السلام) مشهور به امام حسن عسکری (علیه السلام) فرزند امام هادی (علیه السلام)، پدر حضرت مهدی (عج) و یازدهمین پیشوای شیعیان است. آن حضرت بعد از شهادت پدرش در ۲۲ سالگی به امامت رسید و به مدت ۶ سال امامت شیعیان را بر عهده داشت. امامت ایشان در زمان خلفای عباسی و تحت کنترل شدید حکومت وقت قرار داشت. سرانجام امام حسن عسکری (علیه السلام) در تاریخ هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ قمری به دستور معتمد عباسی مسموم و به شهادت رسید و در همان شهر سامرا و در کنار مزار پدرشان به خاک سپرده شد و امروزه دارای حرم و بارگاهی است که محل زیارت و عبادت زائران است.

تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع)

تاریخ شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) در تقویم شمسی برابر با دوشنبه – ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ است.

تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) در تقویم قمری برابر با الاثنین‬ – ۸ ربیع الاول ۱۴۴۷ است.

تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) در تقویم میلادی برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ است.

زندگی نامه امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (علیه‌السلام) فرزند امام علی النقی (علیه السلام)، پدر حضرت مهدی (عج) و یازدهمین پیشوای شیعیان است. مادرش بانویی پارسا و شایسته به نام «حدیثه» (سلام الله علیها)، بود که برخی، از او به نام «سوسن» یاد کرده‌اند. نام ایشان حسن و کنیه شأن ابومحمد بود. در بعضی منابع کنیه‌های ابوالحجه، ابوالحسن و ابوالقائم نیز برای ایشان ذکر شده است. امام حسن عسکری (علیه السلام)در سال ۲۳۲ هجری قمری (سال ۸۴۷ میلادی) و در شهر مدینه منوره به دنیا آمد.

القاب

مشهورترین لقب حضرت، «عسکری» است. از آن‌جا که پیشوای یازدهم به دستور خلیفه عباسی در «سامرا»، در محله «عسکر» سکونت اجباری داشت، «عسکری» نامیده می‌شود. از مشهورترین لقب‌های آن حضرت، «نقی»، «زکی»، «فاضل»، «امین» را می‌توان نام برد.

همسر و فرزندان

نام‌های متعددی مانند نرجس، ریحان، سوسن، صقیل و مریم برای همسر امام حسن عسکری(علیه السلام) در منابع گفته شده است و اطلاعات دقیق در این موضوع در دسترس نیست. شاید یکی از دلایل آن پنهان نگه‌داشتن تولد امام مهدی (عج) بوده است. در روایت رایج بین مردم گفته می‌شود که نرگس خاتون دختر امپراطوری روم شرقی، همسر امام یازدهم و مادر مهدی موعود (عج) است.

شیعه معتقد است که امام حسن عسکری(علیه السلام)، به جز مهدی موعود (عج)، فرزند دیگری نداشتند. مفید در کتاب الارشاد می‌نویسد: «حسن بن علی عسکری (علیه السلام)، به جز صاحب‌الزمان، فرزند دیگری از خود به جای نگذاشت.»

مدت امامت امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (علیه السلام) در سال ۲۵۴ هجری قمری و پس از شهادت پدر بزرگوارشان، بر طبق وصیت و احادیث امام هادی (علیه السلام) به امامت رسیدند. امامت ایشان به مدت شش سال ادامه داشت.

شهادت امام حسن عسگری (ع)

امام حسن عسکری (علیه السلام) در ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری قمری در شهر سامرا، به دستور معتمد عباسی به وسیله خوراندن زهر به ایشان به شهادت رسیدند.

محل دفن امام حسن عسگری (ع)

پیکر پاک این امام بزرگوار در کنار مرقد پدرش در سامرا دفن شد. بعدها در این مکان زیارتگاهی ساخته شد که به حرم عسکریین مشهور است و از زیارتگاه‌های شیعیان در عراق به شمار می‌آید.

معرفی حضرت مهدی (عج) به شیعیان

یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین اقدامات امام حسن عسکری (علیه السلام)، معرفی فرزندشان به جامعه شیعه بود. این موضوع از آن جهت دارای حساسیت بود که از طرفی دشمنان امام زمان (عج) در صدد پیدا کردن و به شهادت رساندن آن حضرت بودند؛ چون طبق روایات متعددی می‌دانستند که فرزندی از خاندان اهل بیت (علیه السلام) به دنیا خواهد آمد که منجی عالم و درهم کوبنده ستمگران خواهد بود و همچون پدران خود با دستگاه ظالم بیعت نخواهد کرد. بنابراین، اقدامات متعددی برای جلوگیری از تولد آن حضرت انجام دادند و حتی نقشه قتل امام حسن عسکری(علیه السلام) را کشیدند؛ چنانچه در روایات، تولد امام زمان (عج) به ولادت حضرت موسی(علیه السلام) تشبیه شده است.

امام عسکری (علیه السلام) وظیفه داشت فرزند خود را به گروهی از بزرگان شیعه و افراد مورد اعتماد معرفی کند. آنان نیز خبر ولادت او را به دیگر پیروان اهل بیت علیهم السلام می‌رساندند تا ضمن معرفی آن بزرگوار، تهدیدی متوجه آخرین سفیر حق نگردد. محمد بن عثمان و چند تن دیگر از بزرگان شیعه نقل می‌کنند: چهل نفر از شیعیان نزد امام یازدهم گرد آمدیم. آن حضرت، فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: «پس از من، این امام شما و جانشین من است. از او فرمان برید و بعد از من در دین خود پراکنده نشوید که هلاک خواهید شد و از امروز به بعد او را دیگر نخواهید دید».

امامت حضرت مهدی (عج)

روز نهم ربیع الاول، یک روز پس از به شهادت رسیدن امام حسن عسکری (علیه السلام)، روزی است که شیعیان آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی (عج) را جشن می‌گیرند و برخی با توسل به امامشان حاجت روا می‌شوند.

انتهای پیام/