قیمت درهم امارات امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:شنبه ۸ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

274,570

بالاترین قیمت روز

274,650

پایین ترین قیمت روز

266,910

بیشترین مقدار نوسان روز

1.170

درصد بیشترین نوسان روز

%2.38

نرخ بازگشایی بازار

266,950

زمان ثبت آخرین نرخ

۸ شهریور

نرخ روز گذشته

264,160

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%3.94

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

10.410
