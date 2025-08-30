قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۸ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۸ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
712,646
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,043,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
838,435
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,169,800
|
درهم امارات
|
274,200
|
پوند انگلیس
|
1,353,600
|
لیر ترکیه
|
24,500
|
فرانک سوئیس
|
1,249,600
|
یوان چین
|
140,700
|
ین ژاپن
|
683,770
|
وون کره جنوبی
|
720
|
دلار کانادا
|
728,500
|
دلار استرالیا
|
654,400
|
دلار نیوزیلند
|
588,800
|
دلار سنگاپور
|
782,100
|
روپیه هند
|
11,450
|
روپیه پاکستان
|
3,552
|
دینار عراق
|
770
|
پوند سوریه
|
77
|
افغانی
|
14,760
|
کرون دانمارک
|
156,700
|
کرون سوئد
|
105,700
|
کرون نروژ
|
99,700
|
ریال عربستان
|
267,600
|
ریال قطر
|
274,300
|
ریال عمان
|
2,606,000
|
دینار کویت
|
3,287,600
|
دینار بحرین
|
2,661,300
|
رینگیت مالزی
|
238,000
|
بات تایلند
|
30,990
|
دلار هنگ کنگ
|
128,700
|
روبل روسیه
|
12,560
|
منات آذربایجان
|
591,800
|
درام ارمنستان
|
2,810
|
لاری گرجستان
|
374,500
|
سوم قرقیزستان
|
11,480
|
سامانی تاجیکستان
|
107,600
|
منات ترکمنستان
|
289,500